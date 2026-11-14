Victor Ponta, reacție după protestul pentru Călin Georgescu din Capitală: „Dosarele politice din România sunt o rușine și un cancer pentru țara noastră”

Victor Ponta a reacționat după protestul organizat sâmbătă în București, în sprijinul lui Călin Georgescu, la care au participat peste 10.000 de oameni. Fostul premier și-a exprimat susținerea față de dreptul cetățenilor de a protesta și a criticat ceea ce numește dosare politice.

Ponta: ”Mi-am câștigat dreptul de a spune că dosarele politice din România sunt o rușine și un cancer pentru țara noastră”

Ponta a afirmat că a trecut el însuși printr-o perioadă de anchete și procese, pe care le consideră motivate politic, și a amintit că a fost achitat în dosarul său.

„Mi-am câștigat dreptul de a spune că dosarele politice din România sunt o rușine și un cancer pentru țara noastră. Și am puterea de a-i aprecia pe cei care au curajul să protesteze și să apere acest principiu, indiferent dacă îi simpatizează sau îi antipatizează pe cei care sunt victimele dosarelor politice!”, a scris Victor Ponta pe pagina sa de Facebook.

Fostul premier a povestit că a fost anchetat timp de opt ani și a acuzat-o pe Laura Codruța Kovesi și pe fostul președinte Klaus Iohannis de persecuție politică.

„Timp de 8 ani am fost anchetat și persecutat politic de Kövesi și Iohannis doar pentru că am candidat împotriva lor în 2014. Familia mea a fost târâtă cu dubele DNA Ploiești, iar eu am stat ani de zile pe băncile ÎCCJ. Degeaba am fost achitat în unanimitate de 8 judecători din două completuri diferite, pentru că «fapta nu există»! Nici din partea statului român, nici din partea «haitei de hiene» nu și-a cerut nimeni scuze și nu a plătit nimeni pentru asta!”, a transmis acesta.

În final, Victor Ponta a susținut că justiția nu trebuie folosită împotriva adversarilor politici și a transmis un mesaj de susținere pentru participanții la manifestația din Capitală.

„Justiție nu înseamnă dosare făcute adversarilor politici. Democrație nu înseamnă ca acela care nu câștigă alegerile să stea ani de zile prin tribunale. Felicitări celor care protestează pentru o altfel de Românie!”, a încheiat Victor Ponta.