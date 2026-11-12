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Daniel Zamfir acuză USR că a sacrificat programele pentru antreprenori în favoarea indemnizațiilor mărite în consiliile de administrație. „Activitatea USR-iștilor a fost o frăsuială”

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Invitat la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, Daniel Zamfir, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, acuză reprezentanții USR că, în loc să se ocupe de programele destinate antreprenorilor și să folosească fondurile disponibile, aceștia s-au concentrat pe schimbările din consiliile de administrație și pe majorarea indemnizațiilor. Daniel Zamfir i-a numit „termite” și a susținut că activitatea USR-iștilor la Ministerul Economiei a fost „o întreagă frăsuială prin consiliul de administrație”. Urmărește emisiunea live aici.

Daniel Zamfir critică activitatea foștilor reprezentanți USR de la Ministerul Economiei

Daniel Zamfir a explicat că a folosit termenul „termite” cu referire la reprezentanții USR, după ce a observat activitatea acestora la Ministerul Economiei. Ministrul Economiei a susținut că, în timpul mandatului lor, preocuparea principală ar fi fost schimbările din consiliile de administrație, unde au avut loc înlocuiri de membri și dispute pentru ocuparea unor funcții.

Ministrul Economiei a criticat modul în care au fost gestionate programele destinate antreprenorilor. Acesta a acuzat că reprezentanții ministerului nu au reușit să cheltuiască nici banii alocați de la buget, nici fondurile europene destinate unor programe precum Start-Up Nation, Femeia Antreprenor și inițiativele pentru stimularea producției în România.

„Mi-a venit această exprimare tocmai pentru că am văzut ce făceau termitele. Termitele adică USR-iștii ….  toată activitatea lor la Ministerul Economiei, am constatat, a fost, practic, o o întreagă frăsuială prin consiliul de administrație de pe acolo. Înțelegeți, deci, cam toată activitatea, pentru că ceea ce mi s-a părut absolut revoltător a fost că nu au fost în stare să cheltuiască banii din buget alocați și banii din fonduri europene pentru programele astea care de care antreprenorii au atâta nevoie, că vorbim de start-up nation, de femei antreprenori, de programe pentru stimularea producției în România”, a susținut Daniel Zamfir, ministrul Economiei.

Daniel Zamfir acuză că USR a aprobat mărirea de aproape trei ori a indemnizațiilor din consiliile de administrație, chiar în ziua investirii noului Guvern

Întrebat de moderatorul emisiunii ce au făcut reprezentanții USR la guvernare, Daniel Zamfir a susținut că, la Ministerul Economiei, unii membri ai consiliilor de administrație au fost înlocuiți pentru ca alte persoane să ocupe funcții mai bine plătite. Ca exemplu, acesta a afirmat că, în ziua în care noul Guvern depunea jurământul, un administrator din partea USR și secretarul general al ministerului ar fi organizat o ședință a consiliului de administrație, în cadrul căreia și-ar fi majorat indemnizațiile de la 4.800 la 14.500 de lei. Daniel Zamfir a precizat că secretarul general încasa deja o indemnizație lunară de 17.000 de lei.

„Păi, asta vă spuneam. Cel puțin la Ministerul Economiei, în consiliile de administrație, îi dădeau pe unii afară și se puneau în consiliile alea mai bănoase. Și, ca să vă dau un exemplu care este strigător la cer, fix în ziua în care noi depuneam jurământul pentru noul Guvern, un administrator de la USR și doamna secretar general a Ministerului Economiei, care avea o indemnizație de 17.000 de lei pe lună, au făcut un consiliu de administrație și și-au majorat indemnizația de la 4.800 la 14.500 de lei, de aproape trei ori.

În ziua investirii noului Guvern! Ca să vedeți ce diferență uriașă este între ceea ce spuneau public, că trebuie să reducem cheltuielile și să strângem cureaua, și ceea ce făceau în realitate. Asta făceau: își majorau de trei ori indemnizația, fix în ziua în care plecau de la guvernare, gândindu-se că mai este o perioadă în care să mai ciupească din banii ăștia”, a mai adăugat ministrul Economiei, Daniel Zamfir, la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”.

Daniel Zamfir a găsit în minister mulţi „oameni cu renume din USR”, beneficiari de indemnizaţii uriaşe în mai multe consilii de administraţie

Numirea în fruntea Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului a lui Daniel Zamfir a însemnat şi uşurarea organigramei cu vreo 70 de salarii plătite din bani publici. Zamfir a spus pe 30 octombrie că mulţi dintre angajaţi s-au speriat de el şi au părăsit instituţia.

Printre cei transferaţi din instituţie se află şi soţia lui Dan Reşitnec, fostul secretar general al Guvernului şi fost şef de cabinet al preşedintelui USR, Dominic Fritz, pe vremea când era primar al Timişoarei. După căsătorie, Teodora Reşitnec, fostă Lazin, a fost transferată la Ministerul Economiei de la Primăria Timişoara, unde ocupa funcţia de consilier asistent la Direcţia Fiscală.

Ministrul Economiei a anunțat anularea majorării indemnizațiilor de la 5.200 la 14.800 în cadrul companiei IOR

În cazul companiei IOR, din industria de apărare, Daniel Zamfir a declarat că a schimbat administratorul special și a anulat un ordin prin care ar fi fost majorate indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație. Potrivit ministrului, decizia de majorare fusese luată la 19 octombrie, în ziua audierilor parlamentare pentru instalarea noului Guvern.

„La societatea IOR, o societate extrem de importantă din industria de apărare, am schimbat administratorul special, doamna a fost secretar general de aici, doamna Miron, tot mai pentru că un caz care mi se pare uluitor, au decis chiar în ziua de 19 octombrie, adică în ziua în care erau audieri la Parlament pentru instalarea noului guvern, au decis printr-un ordin să majoreze indemnizațiile Consiliului de Administrație de la 5.200 la 14.800.”

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