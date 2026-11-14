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Mesajul artistei Silvia Dumitrescu la protestul pentru Călin Georgescu. „L-am cunoscut personal și sunt alături de Georgescu și familia lui. Un om inteligent și potrivit să conducă țara”

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Alături de George Simion au urcat pe scenă mai multe nume cunoscute la protestul pentru Călin Georgescu de astăzi. Artista Silvia Dumitrescu a ținut un discurs de susținere pentru fostul candidat și a îndemnat oamenii să iasă din case și să lupte pentru drepturile lor. De asemenea, Silvia Dumitrescu a afirmat că îl cunoaște personal pe Călin Georgescu și pe familia sa și din punctul ei de vedere este un om potrivit pentru funcția de președinte datoriă inteligenței lui. Artista a adăugat că e conștientă că tot greul va pica pe umerii lui Călin Gerogescu dacă o să fie ales președinte, dar e sigură de faptul că acesta vrea să apere românii și țara. Peste 10.00 de oameni au protestat astăzi pentru eliberarea lui Călin Georgescu.

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Silvia Dumitrescu îndeamnă oamenii să iasă din case pentru a da jos acest „acest sistem totalitar care a furat în toți acești ani”

Silvia Dumitrescu le-a transmis protestatarilor că toți românii trebuie să se unească, în fiecare zi, pentru binele României, indiferent dacă sunt „împrăștiați prin alte țări”. Artista a susținut că își dorește ca românii să scape de politicienii care au furat în toți acești ani și a menționat că acestora le mai trebuie puțin până să le fure oamenilor și pământul de sub picioare. Interpreta de muzică pop a adăugat că românii trebuie să pună capăt acestui „sistem totalitar”, despre care a afirmat că a furat țara în toți acești ani.

„Sunt tot român și mă rog la Dumnezeu în fiecare zi să ne unim toți, absolut toți oamenii care vrem binele României și vrem să scăpăm după atâția ani în care s-a furat enorm în țara asta. Mai au puțin și ne fură pământul de sub picioare. Trebuie să punem stop, oameni buni! Trebuie să ieșim toți din casă, de pe unde suntem împrăștiați în toată lumea, și să spunem: «Până aici, nu se mai poate! Nu mai putem suporta! Jos acest sistem totalitar care a furat în toți acești ani!»” a spus artista.

Silvia Dumitrescu susține că alegerea lui Călin Goegrescu ca președinte o să facă România țara de care să fim mândrii

Silvia Dumitrescu a spus pe scenă că îl cunoaște personal pe Călin Georgescu și că este alături de acesta și de familia lui. Artista l-a descris drept un om inteligent și potrivit pentru a conduce România, despre care a spus că are experiență și cunoștințe de istorie, dobândite inclusiv în urma funcțiilor importante pe care le-a ocupat de-a lungul anilor.

De asemenea, aceasta s-a declarat convinsă că Georgescu va ști să conducă țara și să îi apere pe români, astfel încât România să devină un motiv de mândrie în întreaga lume. În final, artista a transmis un mesaj de încurajare: „Doamne ajută, oameni buni! Cu Dumnezeu înainte!”

„L-am cunoscut personal și sunt alături de Georgescu și de familia lui. Ne cunoaștem. Un om mai inteligent și mai potrivit pentru a conduce această țară, care știe și istorie și a avut atâtea posturi importante, în care, în toți acești ani, a învățat ce înseamnă să conduci o țară. Mai ales în momentul acesta, în care tot greul, dacă noi îl vom alege, va cădea pe umerii lui.

Dar sunt convinsă că acest om va ști să conducă această țară și să apere românii, pentru ca România să devină ceva de care să fim mândri peste tot în lume. Doamne ajută, oameni buni! Cu Dumnezeu înainte!”, a adăugat Silvia Dumitrescu.

Peste 10.00 de oameni au protestat astăzi pentru eliberarea lui Călin Georgescu

La protestul organizat sâmbătă în Capitală, în sprijinul lui Călin Georgescu, au participat peste 10.000 de persoane. O parte dintre manifestanți s-au deplasat ulterior în fața Arestului Central, unde au continuat protestul.

George Simion a participat la protestul din Parcul Izvor și a cerut eliberarea lui Călin Georgescu. Liderul AUR a susținut că manifestația nu a fost un miting al partidului, ci un răspuns la chemarea susținătorilor lui Georgescu. Acesta a afirmat că nu se dezice de fostul candidat la prezidențiale și l-a descris drept un om care nu este „hoț și criminal ca cei care au condus România”.

„Suntem aici pentru că un om din sânul poporului român ne-a unit, iar acest om este omul care trebuia să fie președintele României.

Și are în ochi sistemul care a îngenuncheat românii și România. O are vina aceea ce a câștigat alegerile și inimile românilor. Acest miting nu este, așa cum încercau vuvuzelele sistemului să mintă, mitingul AUR. Noi am răspuns numai unei chemări venite din partea fraților”, a transmis George Simion.

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