Alarmă de incendiu într-unul din cele mai mari malluri din România. Sun Plaza din București a fost evacuat de urgență

În urmă cu scurt timp, o alarmă de incendiu a pornit într-unul dintre cele mai mari mall-uri din România. La această oră, Sun Plaza din București a fost evacuat de urgență.

Update. Magazinele din incinta Sun Plaza s-au redeschis.

Majoritatea persoanelor aflate în mall-ul bucureștean s-au autoevacuat. În jurul orei 18:40 – 18:45 s-a activat alarma de incendiu, iar oamenii au ieșit, rând pe rând, din incinta complexului.

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Incident în Sun Plaza, în parcarea subterană: o mașină a luat foc

Vă reamintim că, în anul 2019, sute de persoane au fost evacuate din incinta complexului Sun Plaza, din sectorul 4 al Capitalei, după ce un autoturism a luat foc în parcarea subterană. Mai multe persoane au ajuns, atunci, la spital. Șase persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după incendiul de la Mall Sun Plaza. Patru dintre ele au fost expuse la fum și transportate la Spitalul Bagdasar-Arseni, iar alte două au acuzat atac de panică și dureri toracice.