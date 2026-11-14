S-a rupt lanțul de iubire în Iași. PNL Iași vrea să dizolve alianța cu PSD din municipiu și cere revocarea din funcție a viceprimarului social-democrat. Alexandru Muraru: „Separarea este definitivă”

PNL Iași vrea să dizolve alianța cu PSD la nivelul municipiului și să înceapă procedurile pentru revocarea viceprimarului Roxana Necula. Liberalii vor depune un proiect de hotărâre în Consiliul Local. Alexandru Muraru, liderul filialei judeţene PNL Iaşi, a susținut că „separarea este definitivă”.

Decizia a fost luată în urma consultărilor din organizația municipală și Biroul Politic Local al PNL Iași. Liderul filialei, Alexandru Muraru, a spus că liberalii nu pot fi adversari ai PSD la nivel național și parteneri politici ai social-democraților în municipiul Iași.

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„PNL Iaşi încheie astăzi definitiv orice colaborare politică cu PSD în municipiul Iaşi. Este o decizie unanimă, fermă şi fără echivoc. Nu putem construi la nivel naţional o alternativă la PSD, iar la Iaşi să continuăm o formulă politică ce contrazice această direcţie. Nu putem fi adversarii PSD la Bucureşti şi partenerii săi politici la Iaşi”, a declarat Alexandru Muraru.

Alexandru Muraru anunță că PNL Iași rupe alianța cu PSD

Alexandru Muraru a explicat că PNL vrea să-și recapete identitatea și să reprezinte electoratul de centru-dreapta. Liderul liberal a precizat că partidul va susține proiectele benefice pentru Iași, indiferent de inițiator, fără a bloca activitatea administrației locale.

„Separarea de PSD este definitivă. În acelaşi timp, vom susţine în Consiliul Local orice proiect bun pentru Iaşi, indiferent cine îl propune. Nu vom confunda opoziţia politică cu blocarea administraţiei. Interesul ieşenilor va rămâne întotdeauna mai important decât interesele de partid”, a susţinut Alexandru Muraru.

Costel Alexe a afirmat că alianța PNL-PSD a fost „nefirească și dăunătoare” și că nu mai poate continua la Iași. Președintele CJ Iași susține că votanții liberalilor nu și-au dorit astfel de înțelegeri.

„Trebuie să separăm apele odată şi, sper, pentru totdeauna. Alianţa aceasta de conjunctură a fost dintotdeauna nefirească şi dăunătoare pentru PNL. Cu toţii am înghiţit-o ca pe o pastilă amară în numele unei stabilităţi în condiţii de pandemie şi apoi de război. Dar am văzut că de funcţionat, nu a funcţionat. Ne-am asumat greşeala, am decontat politic, pe bună dreptate. Dar am şi învăţat din asta. Orice alianţă cu PSD este o mare eroare pentru PNL şi un dezastru pentru România. Cine are nostalgii sau înclinaţii PSD-iste ar trebui singur să îşi regândească poziţia în PNL”, a afirmat şeful CJ Iaşi, Costel Alexe, arată News.ro.

Consiliul Local Iași nu are în prezent o majoritate stabilă. Mai multe proiecte propuse de primarul Mihai Chirica au fost respinse cu voturile PNL, USR și CURAJ. Relațiile edilului cu liberalii sunt tensionate, iar surse politice susțin că acesta nu ar mai urma să candideze pe listele PNL la următoarele alegeri.