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Acuzațiile privind o a treia aventură a fostului CEO Nvidia amplifică speculațiile despre divorț. Soția lui Jensen Huang ar putea primi la partaj jumătate din averea sa de 140 de miliarde de dolari, devenind cel mai scump divorț din istorie

Acuzațiile privind o a treia aventură a fostului CEO Nvidia amplifică speculațiile despre divorț. Soția lui Jensen Huang ar putea primi la partaj jumătate din averea sa de 140 de miliarde de dolari, devenind cel mai scump divorț din istorie
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Scandalul din jurul cofondatorului Nvidia, Jensen Huang, continuă să doboare recorduri. Se zvonește că fostul CEO al gigantului tehnologic a avut cel puțin trei aventuri amoroase, dintre care una cu o persoană suspectată de acțiuni de spionaj pentru China. Deși nu este clar ce va face mai departe soția sa, Lori Huang, zvonurile din ultimele zile vorbesc despre cel mai costisitor divorț din istorie.

Soții Huang s-au cunoscut în timpul studiilor de inginerie electrică la Universitatea de Stat din Oregon și sunt căsătoriți de 41 de ani. Ambii lor copii, acum adulți, lucrează la Nvidia. Cuplul locuiește în California, unde regula generală este că, în absența altor înțelegeri, bunurile dobândite în timpul căsătoriei se împart, de regulă, în mod egal.

În cazul unui divorț, sumele implicate ar fi astronomice. Potrivit Forbes, averea netă a lui Huang, în ciuda scăderilor de pe bursă din această săptămână, se ridică la 143 de miliarde de dolari. Teoretic, în urma partajului, Lori Huang ar putea primi peste 70 de miliarde de dolari. Acesta ar fi unul dintre cele mai costisitoare partaje din istorie.

Cu toate acestea, nu este clar dacă cei doi au semnat un contract prenupțial sau postnupțial care să specifice dacă unele dintre bunurile lor sunt deținute separat. Participația lui Huang în Nvidia pare a fi deținută în comun cu soția sa. Conform documentelor Nvidia pentru anul 2026, majoritatea acțiunilor atribuite lui Jensen sunt deținute prin intermediul unor trusturi în care ambii soți sunt coadministratori, ceea ce înseamnă că dețin un interes benefic comun.

Averea netă a lui Huang a scăzut cu 10% la deschiderea pieței, joi dimineață, și a coborât de la 151 de miliarde de dolari la 135 de miliarde de dolari în doar câteva minute, imediat după anunțul Nvidia privind demisia sa.

Averea miliardarului a înregistrat o scădere semnificativă în această săptămână, pe fondul scandalurilor care au dus la demisia sa. Astfel, Huang a ieșit din topul celor mai bogați 10 oameni din lume. Joi după-amiază, Forbes îl plasa pe locul 13 în clasamentul celor mai bogați oameni de pe planetă.

Într-o declarație făcută duminica trecută, Huang și-a cerut scuze soției sale pentru relația extraconjugală cu Alice Huang și a recunoscut că acțiunile sale „au rănit-o pe ea și pe copiii noștri” și „își asumă întreaga responsabilitate pentru ceea ce a făcut și pentru suferința provocată”. Huang le-a transmis soției și familiei sale că „știe că niște scuze nu pot anula faptele sale”, adăugând că speră ca „familia să se vindece și ca, în timp, să poată recâștiga încrederea” acestora.

Recordul actual este deținut de divorțul cofondatorului Microsoft, Bill Gates, unde fosta sa soție, Melinda, ar fi primit aproximativ 76 de miliarde de dolari. Într-un alt caz similar, fondatorul Amazon, Jeff Bezos, i-a transferat fostei sale soții, MacKenzie Scott, acțiuni în valoare de 38,3 miliarde de dolari (4% din companie), în 2019. De atunci, Scott a donat aproximativ 26,4 miliarde de dolari către peste 2.700 de organizații caritabile.

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