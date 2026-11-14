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O recunoști? Celebra actriță a părăsit Hollywood-ul și locuiește acum într-o rulotă, la fermă, unde are grijă de cai și păsări

O recunoști? Celebra actriță a părăsit Hollywood-ul și locuiește acum într-o rulotă, la fermă, unde are grijă de cai și păsări
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Actrița americană Dawn Olivieri, cunoscută pentru rolul manipulatoarei Sarah Atwood din serialul „Yellowstone”, a spus „Adio” Hollywood-ului, în urmă cu ceva ani. Vedeta a renunțat la Los Angeles pentru a se muta la o fermă de 160 de acri din Arkansas, relatează revista People.

Starul în vârstă de 45 de ani a povestit într-un interviu pentru Fox News că o perioadă lungă de timp fără angajamente profesionale de anvergură a determinat-o să fie deziluzionată de viața din „Cetatea filmului”.

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Actrița a povestit cum ofertele nu mai veneau și și-a dat seama că totul este o iluzie. A văzut dincolo de aparențe și a luat unele decizii importante în legătură cu viața ei, care au făcut-o extrem de fericită, în cele din urmă.

Viața nu înseamnă mereu să stai pe telefon, să nu mai ai nicio putere asupra ta, să aștepți să te bage un angajator în seamă, a subliniat Dawn Olivieri.

Aceasta s-a mutat la țară, unde și-a cumpărat cai și alte animale.

Dawn Olivieri a părăsit Hollywood-ul în 2022

Olivieri a plecat din Los Angeles în 2022 și a cumpărat o proprietate de 160 de acri (64,7 hectare) în apropierea localității Mena din Arkansas.

În 2023, Dawn a înființat „Moon Mountain Sanctuary and Rescue”, un ONG care salvează și reabilitează sute de cai și alte animale.

Într-un interviu separat acordat recent realizatorilor podcast-ului „Let’s Talk Local”, vedeta a spus că locuiește într-o rulotă amplasată la fermă.

Olivieri susține că schimbările au determinat-o să devină o ființă umană mai bună, dar și o actriță mai bună.

Actrița a obținut primul său rol important, cel al personajului Lydia în serialul SF „Heroes” produs de NBC, apoi a interpretat-o pe Monica Talbot în serialul „House of Lies”, difuzat de Showtime.

A fost remarcată de cunoscutul regizor american Taylor Sheridan, care a ales-o pentru rolul exploziv al Sarei Atwood, pe care a jucat-o timp de zece episoade în „Yellowstone”.

Olivieri a avut apariții episodice și în alte seriale create de același Sheridan, precum „1883”, „Lioness” și „The Madison”.

Sursa foto: Instagram / IMDB

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