Un senator AUR îl ironizează pe primarul Slatinei și spune că „zgârie la ușa AUR”. Care este răspunsul lui Mario De Mezzo

Scandal în platoul emisiunii „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. Senatorul AUR Ciprian Iacob l-a ironizat pe Mario De Mezzo și a afirmat că primarul Slatinei „a zgâriat la ușile partidului AUR”. În replică, Mario De Mezzo a spus că senatorul se înșală amarnic și că nu a avut niciun gând să se transfere la AUR. Primarul Slatinei a explicat că s-a întâlnit recent cu Petrișor Peiu, pe care susține că îl cunoaște de șapte ani și îl respectă ca om. La rândul său, De Mezzo l-a atacat pe senatorul AUR, afirmând că, pe vremea când participa la emisiuni alături de Petrișor Peiu, acesta nici nu exista în viața politică. Urmărește întreaga emisiune aici.

Replici dure între primarul Slatinei și un senator AUR

Disputa dintre cei doi a pornit de la subiectul întoarcerii lui Ludovic Orban în PNL. De Mezzo l-a criticat pe fostul premier, susținând că, timp de patru ani, acesta a împroșcat cu venin partidul liberal, iar acum s-a întors în acolo. În discuție a intervenit și senatorul AUR Ciprian Iacob, care a afirmat că „cine se aseamănă se adună”, imediat după ce moderatorul emisiunii, Răzvan Dumitrescu, îl întrebase pe primarul Slatinei dacă Bolojan știa despre această atitudine a lui Orban.

În replică, ușor deranjat, Mario De Mezzo a spus că dezbaterea nu ar trebui transformată într-o luptă politică, deoarece și el l-ar putea ataca, de exemplu, pe George Simion pentru o chestiune care nu are legătură cu acesta. Ciprian Iacob l-a ironizat pe primarul Slatinei, afirmând că acesta „zgârie pe la ușile AUR” și lăsând să se înțeleagă că Mario De Mezzo, membru al Partidului Național Liberal, ar intenționa să se apropie de formațiunea AUR.

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Ciprian Iacob: Cine se aseamănă se adună, e simplu.

Mario De Mezzo: Nu transformați asta într-o luptă politică. Dacă intru și eu și îl lovesc pe Simion pe o chestiune care nu are legătură cu el, doar ca să ne duelăm politic, haideți să nu facem asta.

Ciprian Iacob: Stați puțin! Vrem să vorbim despre George Simion? Cred că domnul primar este cel care zgârie pe la ușile AUR. Sau mă înșel? Este vorba despre domnul De Mezzo?

Mario de Mezzo a explicat că nu a avut niciodată intenția să se mute de la PNL la AUR

Mario de Mezzo a susținut că senatorul AUR Ciprian Iacob se înseală amarnic și nu el e cel care „zgârie pe la ușile AUR”. Ciprian Iacob a susținut că era o simplă întrebare și ca nu e cazul să se agite pentru că reprezentanții partidului știu ce vorbesc si știu unii de altii. Explicația primarului Slatinei a fost că nu are de ce să se calmeze, deoarece este asumat în tot ceea ce face.

Mario De Mezzo a negat că ar fi purtat discuții despre o eventuală candidatură din partea AUR sau despre o posibilă trecere în acest partid. Acesta a precizat că a avut doar o întâlnire prietenească, la București, cu Petrișor Peiu, pe care îl cunoaște de șapte ani și îl respectă atât ca om, cât și ca macroeconomist, indiferent de partidul din care face parte. De Mezzo a adăugat că îl cunoștea pe Peiu din emisiunile la care participaseră împreună, înainte ca senatorul Ciprian Iacob să intre în viața politică.

În replică, senatorul AUR a afirmat că membrii partidului său s-au ocupat de viața de zi cu zi și au muncit înainte de a intra în politică. Ciprian Iacob a susținut că intrarea în politică a devenit necesară din cauza situației create de PNL.

Mario De Mezzo: Vă înșelați amarnic. Niciodată!

Ciprian Iacob: Doar întrebam. Vă văd foarte agitat și cred că ar trebui să vă calmați, pentru că noi știm ce vorbim și ne cunoaștem unii pe alții.

Mario De Mezzo: Eu nu am de ce să mă calmez. Sunt foarte asumat în ceea ce fac. Domnule Iacob, nu am avut nicio discuție despre a candida din partea AUR sau despre a veni în AUR. Am avut o întâlnire prietenească, la București, cu domnul Petrișor Peiu, pe care îl respect și îl cunosc de șapte ani, din emisiunile la care am participat împreună, pe vremea când dumneavoastră nu existați în viața politică. Îl voi respecta ca om și ca macroeconomist, indiferent de partidul din care va face parte.

Ciprian Iacob: Păi noi, cei de la AUR, ne-am ocupat de viața normală și am fost la muncă, domnule De Mezzo. Într-adevăr, a trebuit să intrăm în politică pentru că nu se mai putea cu un partid precum PNL, ca să nu-i mai nominalizăm și pe ceilalți.