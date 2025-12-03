Prima pagină » Emisiuni » EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:40. Probleme cu ultimul transfer reușit de Gigi Becali. Analizăm cu Ciprian Paraschiv

03 dec. 2025, 12:10, Emisiuni
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:40. Probleme cu ultimul transfer reușit de Gigi Becali: nu va putea juca în acest an pentru campioana României. Analizăm cu Ciprian Paraschiv

„EXCLUSIV FCSB”, o producție marca ProSport, revine în această seară cu o nouă ediție incendiară, de la ora 16:40, pe canalul de YouTube ProSport și pe pagina de Facebook ProSport.

FCSB vine după victoria din deplasare cu Farul Constanța, scor 2-1, iar în această seară va juca în Cupa României pe terenul celor de la UTA Arad, de la ora 21:00.

Campioana României merge la Arad fără 12 jucători: Ștefan Târnovanu, Valentin Crețu, Daniel Graovac, Siyabonga Ngezana, Mihai Lixandru, Risto Radunovic, Adrian Șut, Florin Tănase, David Miculescu, Darius Olaru, Juri Cisotti și Daniel Bîrligea. În lot nu sunt nici Mihai Popescu și Dawa, accidentați.

Roș-albaștrii tocmai l-au transferat pe Andre Duarte, însă fundașul central nu va putea juca pentru FCSB în anul 2025. Analizăm situația de la FCSB cu Ciprian Paraschiv și Robert Panduru, de la ora 16:40, la EXCLUSIV FCSB.

Bineînțeles, și voi veți putea participa direct la emisiunea EXCLUSIV FCSB prin comentariile și întrebările voastre pe chatul emisiunii de pe YouTube și de pe Facebook. Acestea vor fi citite în timp real.

Urmăriți-ne, distribuiți emisiunea prietenilor, pentru că veți afla informații exclusive din interiorul campioanei FCSB.

