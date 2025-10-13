Prima pagină » Emisiuni » EXCLUSIV FCSB, azi de la 18:00. Cum se vede campioana României prin ochii influencerilor Dasdenis și Bogdan Munteanu

EXCLUSIV FCSB, azi de la 18:00. Cum se vede campioana României prin ochii influencerilor Dasdenis și Bogdan Munteanu

13 oct. 2025, 15:15, Emisiuni
EXCLUSIV FCSB, azi de la 18:00. Cum se vede campioana României prin ochii influencerilor Dasdenis și Bogdan Munteanu

EXCLUSIV FCSB”, o producție marca ProSport, revine în această seară, de la ora 18:00, pe canalul de YouTube ProSport și pe pagina de Facebook ProSport.

Ediția de astăzi este una în care vom lăsa influencerii să vorbească. Denis Ștefănescu, cel cunoscut pe rețelele sociale ca Dasdenis, și Bogdan Munteanu sunt invitații zilei. Alături de cei doi va fi și preparatorul fizic și antrenorul Robert Panduru.

EXCLUSIV FCSB, azi de la 18:00. Cum se vede campioana României prin ochii influencerilor Dasdenis și Bogdan Munteanu

Cu sute de mii de urmăritori în spate, cei doi fani declarați ai celor de la FCSB creează conținut în special legat de meciurile roș-albaștrilor.

O nouă ediție de colecție se anunță în această seară la EXCLUSIV FCSB, unde vom vorbi și despre accidentarea horror a lui Mihai Popescu din meciul România – Austria 1-0.

Bineînțeles, și voi veți putea participa direct la emisiune prin comentariile și întrebările voastre pe chatul emisiunii de pe YouTube și de pe Facebook. Acestea vor fi citite în timp real. EXCLUSIV FCSB este LIVE în fiecare luni, de la ora 18:00, pe canalele ProSport.

Citește și

ACTUALITATE Industrializarea României comuniste, făcută cu ingineri școliți la Moscova. Lavinia Betea explică procesul de pregătire a elitelor PCR
12:00, 11 Oct 2025
Industrializarea României comuniste, făcută cu ingineri școliți la Moscova. Lavinia Betea explică procesul de pregătire a elitelor PCR
ACTUALITATE Lavinia Betea: „CEAUȘESCU a cerut tezaurul și cetățenie română pentru soțiile sovietice”
10:30, 11 Oct 2025
Lavinia Betea: „CEAUȘESCU a cerut tezaurul și cetățenie română pentru soțiile sovietice”
PODCAST Cătălin-Cedric Ghigea, invitatul episodului #83 din „Podcast cu Prioritate” by ProMotor
14:08, 10 Oct 2025
Cătălin-Cedric Ghigea, invitatul episodului #83 din „Podcast cu Prioritate” by ProMotor
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „Naumescu ne spune că s-a dus la restaurant cu Nicușor Dan și i-a propus să candideze la PREȘEDINȚIA ROMÂNIEI”
11:30, 10 Oct 2025
Ion Cristoiu: „Naumescu ne spune că s-a dus la restaurant cu Nicușor Dan și i-a propus să candideze la PREȘEDINȚIA ROMÂNIEI”
ACTUALITATE Lavinia Betea: „Cum s-a scris destinul lui Iliescu: Fiu de ilegaliști, student model și viitor președinte al Tineretului Român”
11:00, 10 Oct 2025
Lavinia Betea: „Cum s-a scris destinul lui Iliescu: Fiu de ilegaliști, student model și viitor președinte al Tineretului Român”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Vara din 2024 a fost de CAMPANIE electorală a lui Nicușor Dan”
11:00, 10 Oct 2025
Ion Cristoiu: „Vara din 2024 a fost de CAMPANIE electorală a lui Nicușor Dan”
Mediafax
Ingredientul aruncat la gunoi care poate vindeca intestinul și reduce inflamația
Digi24
Un bărbat din Neamţ a luat crucea de pe mormântul soacrei și a pus-o în fața locuinței soției sale, care a plecat de acasă
Cancan.ro
Dublă tragedie! Ei sunt Simona și Tudor, cei doi studenți care au murit în accidentul din Cluj. Se întorceau de la facultate
Prosport.ro
Imagini exclusive. Cum arată nora lui Cornel Dinu: apariție rară a tinerei
Adevarul
Românul care l-a consiliat pe Trump anunță ce li se pregătește rușilor și coreenilor. „N-are nicio problemă să recurgă la metode foarte dure”
Mediafax
Incident în timpul discursului lui Trump din Israel! A fost nevoie de intervenția forțelor de securitate
Click
Cornel Păsat, adevărul despre divorțul de Bianca! „Peste asta nu o să pot să trec!”
Wowbiz
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Antena 3
Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi ofere „un moştenitor”. Care sunt criteriile sale
Digi24
EXCLUSIV Un apropiat al lui Călin Georgescu, care a lucrat ani la rând în serviciul de informații al Armatei, are afaceri cu un institu
Cancan.ro
Motivul REAL pentru care Serghei Mizil a fost eliminat de la Asia Express 2025. Cum a comis-o cu Gabi Tamaș
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Daniela Gyorfi la începutul carierei, înainte de operații estetice! S-a transformat TOTAL! Puțini ar mai recunoaște-o
observatornews.ro
O femeie a "sărutat" moaştele Sf. Parascheva şi s-a rugat prin video call, ajutată de o pelerină
StirileKanalD
"Nu e vina medicilor, ci a soțului! Voia șase copii și uterul soției intact!” - Reacția dură a lui Nicu Ștefănuță după moartea tinerei din Constanța
KanalD
„Dumnezeu să te ierte, dragostea mea” A murit Octavian „Truckscobar”, celebrul șofer de TIR de pe TikTok. Iubita sa a postat un mesaj sfâșietor în mediul online
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Ce se întâmplă dacă ești oprit de Poliție și nu ai permisul auto la tine?
Descopera.ro
De ce nu simțim rotația Pământului?
Evz.ro
Cum își meține Alina Pușcăi silueta. Respectă doar o regulă simplă
A1
Mesaje creștine și urări speciale de Sfânta Parascheva. Marea sărbătoare este prăznuită pe 14 octombrie
Stirile Kanal D
Un seism puternic de 7,4 a lovit Filipine. Autoritățile au emis alertă de tsunami
Kfetele
Cosmin Seleși, fotografii de pe patul de spital! Ce a pățit prezentatorul TV, chiar înainte de a urca pe Muntele Athos? "Boala m-a oprit sau nu m-a primit Maica Sfântă!"
RadioImpuls
Drumul lui NEAMȚU în „Casa Iubirii” a ajuns la final! Ce a putut să spună despre foștii colegi după ce a fost eliminat din competiție: „În perioada în care am intrat eu în casă, au fost foarte multe certuri”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă către Bubulina: – Știu 70 de metode să te împac!
Descopera.ro
Lupii revin în Europa: Un hibrid lup-câine, descoperit pentru prima dată în Grecia