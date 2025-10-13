„EXCLUSIV FCSB”, o producție marca ProSport, revine în această seară, de la ora 18:00, pe canalul de YouTube ProSport și pe pagina de Facebook ProSport.

Ediția de astăzi este una în care vom lăsa influencerii să vorbească. Denis Ștefănescu, cel cunoscut pe rețelele sociale ca Dasdenis, și Bogdan Munteanu sunt invitații zilei. Alături de cei doi va fi și preparatorul fizic și antrenorul Robert Panduru.

EXCLUSIV FCSB, azi de la 18:00. Cum se vede campioana României prin ochii influencerilor Dasdenis și Bogdan Munteanu

Cu sute de mii de urmăritori în spate, cei doi fani declarați ai celor de la FCSB creează conținut în special legat de meciurile roș-albaștrilor.

O nouă ediție de colecție se anunță în această seară la EXCLUSIV FCSB, unde vom vorbi și despre accidentarea horror a lui Mihai Popescu din meciul România – Austria 1-0.

Bineînțeles, și voi veți putea participa direct la emisiune prin comentariile și întrebările voastre pe chatul emisiunii de pe YouTube și de pe Facebook. Acestea vor fi citite în timp real. EXCLUSIV FCSB este LIVE în fiecare luni, de la ora 18:00, pe canalele ProSport.