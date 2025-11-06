Prima pagină » Emisiuni » EXCLUSIV FCSB, azi de la 18:00. Florin Talpan, o nouă victorie în fața lui Gigi Becali. Analizăm și duelul din Europa League: Basel – FCSB

EXCLUSIV FCSB, azi de la 18:00. Florin Talpan, o nouă victorie în fața lui Gigi Becali. Analizăm și duelul din Europa League: Basel – FCSB

06 nov. 2025, 09:33, Emisiuni
EXCLUSIV FCSB, azi de la 18:00. Florin Talpan, o nouă victorie în fața lui Gigi Becali. Analizăm și duelul din Europa League: Basel - FCSB

„Exclusiv FCSB”, o producție marca ProSport, revine în această seară, de la ora 18:00, pe canalul de YouTube ProSport și pe pagina de Facebook ProSport.

A fost o săptămână plină de evenimente. De la decesul lui Emeric Ienei la vârsta de 88 de ani și până la procesul pentru mărcile Steaua câștigat de Florin Talpan în fața celor de la FCSB.

Vom discuta la EXCLUSIV FCSB despre aceste subiecte, dar și despre meciul din grupa de Europa League din această seară dintre Basel și FCSB, de la ora 19:45.

Ambele formații au câte 3 puncte, însă elvețienii stau un pic mai bine la capitolul golaveraj. Basel e pe poziția a 24-a în grupa din Europa League, în timp ce FCSB e cu 4 locuri mai jos.

Pe ordinea de zi avem și transferurile lui Louis Munteanu și Lindon Emerllahu, pe care Gigi Becali ar fi dispus să plătească nu mai puțin de 4.5 milioane de euro.

Invitații de astăzi sunt George Bozieru și jurnalistul ProSport Cosmin Olteanu.

Bineînțeles, și voi veți putea participa direct la emisiunea EXCLUSIV FCSB prin comentariile și întrebările voastre pe chatul emisiunii de pe YouTube și de pe Facebook. Acestea vor fi citite în timp real.

Urmăriți-ne, distribuiți emisiunea prietenilor, că veți avea ce vedea!

Mediafax
Aproape 19.000 de consumatori rămân joi fără gaze în sectorul 4 din București
Digi24
Scandal într-o comună din România: imagini cu un primar care ar agresa sexual o femeie în biroul său. Edilul spune că sunt făcute cu AI
Cancan.ro
Oana Roman, vizată de Poliție! Acuzații serioase la adresa vedetei
Prosport.ro
FOTO. Noul „power couple” din lumea bogaților. Arată spectaculos
Adevarul
Harta autostrăzilor care intră în șantier în 2026. Două regiuni, ocolite până acum, mobilizează mii de muncitori în construcții
Mediafax
Programul Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice începe astăzi. Buget total de 200 de milioane de lei
Click
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
Digi24
Nume noi în anturajul lui Călin Georgescu. Rețeaua de influență care s-ar fi lăudat că încearcă să îl scoată din țară
Cancan.ro
De ce a murit Emeric Ienei? Boala grea care l-a măcinat pe fostul mare antrenor
Ce se întâmplă doctore
Amalia Năstase, veste ȘOC din partea medicilor după ce a făcut un set de analize medicale! Ce i-au descoperit în corp
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și normele de aplicare
Descopera.ro
Cum faci paste PERFECTE: Trucul simplu confirmat științific!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă agață o superbă domnișoară și o duce în dormitor. Deodată se aude o bătaie puternică la uşă....
Descopera.ro
Ce este „Marele Punct Roșu” observat de Telescopul Spațial James Webb în Universul îndepărtat?
EXTERNE Cine este Rama Duwaji, soția noului PRIMAR al New York-ului, Zohran Mamdani. „Lady Di”, artista siriană care a cucerit New York-ul
10:33
Cine este Rama Duwaji, soția noului PRIMAR al New York-ului, Zohran Mamdani. „Lady Di”, artista siriană care a cucerit New York-ul
METEO Atenționare meteo de la ANM: mai multe județe intră sub Cod galben de ceață
10:27
Atenționare meteo de la ANM: mai multe județe intră sub Cod galben de ceață
LIFESTYLE Ce se întâmplă în organism atunci când mănânci șuncă și bacon. Avertismentul lansat de experții
10:20
Ce se întâmplă în organism atunci când mănânci șuncă și bacon. Avertismentul lansat de experții
EXCLUSIV Bolojan își freacă mâinile cu gândul la ofertele de Black Friday. Guvernul va câștiga 100 de milioane de euro într-o zi doar din TVA. eMAG, Altex și Carrefour roșesc de invidie
10:00
Bolojan își freacă mâinile cu gândul la ofertele de Black Friday. Guvernul va câștiga 100 de milioane de euro într-o zi doar din TVA. eMAG, Altex și Carrefour roșesc de invidie
RETAIL Primii brazi de Crăciun au apărut în magazine încă din noiembrie. Cei care vor un model de lux trebuie să lase tot salariul
09:46
Primii brazi de Crăciun au apărut în magazine încă din noiembrie. Cei care vor un model de lux trebuie să lase tot salariul