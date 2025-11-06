EXCLUSIV FCSB, azi de la 18:00. Florin Talpan, o nouă victorie în fața lui Gigi Becali. Analizăm și duelul din Europa League: Basel – FCSB

„Exclusiv FCSB”, o producție marca ProSport, revine în această seară, de la ora 18:00, pe canalul de YouTube ProSport și pe pagina de Facebook ProSport.

A fost o săptămână plină de evenimente. De la decesul lui Emeric Ienei la vârsta de 88 de ani și până la procesul pentru mărcile Steaua câștigat de Florin Talpan în fața celor de la FCSB.

Vom discuta la EXCLUSIV FCSB despre aceste subiecte, dar și despre meciul din grupa de Europa League din această seară dintre Basel și FCSB, de la ora 19:45.

Ambele formații au câte 3 puncte, însă elvețienii stau un pic mai bine la capitolul golaveraj. Basel e pe poziția a 24-a în grupa din Europa League, în timp ce FCSB e cu 4 locuri mai jos.

Pe ordinea de zi avem și transferurile lui Louis Munteanu și Lindon Emerllahu, pe care Gigi Becali ar fi dispus să plătească nu mai puțin de 4.5 milioane de euro.

Invitații de astăzi sunt George Bozieru și jurnalistul ProSport Cosmin Olteanu.

Bineînțeles, și voi veți putea participa direct la emisiunea EXCLUSIV FCSB prin comentariile și întrebările voastre pe chatul emisiunii de pe YouTube și de pe Facebook. Acestea vor fi citite în timp real.

Urmăriți-ne, distribuiți emisiunea prietenilor, că veți avea ce vedea!