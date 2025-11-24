„EXCLUSIV FCSB”, o producție marca ProSport, revine în această seară cu o nouă ediție incendiară, de la ora 18:00, pe canalul de YouTube ProSport și pe pagina de Facebook ProSport.

FCSB continuă pasa neagră în care se află de ceva timp și a făcut o nouă remiză, 1-1 cu Petrolul. Însă în această seară nu vom vorbi despre campioana României, ci despre omul care a scris istorie în tricoul roș-albastru, Helmut Duckadam.

EXCLUSIV FCSB – ediție specială – azi de la 18:00. Un an fără Helmut Duckadam: Alexandra, soția Eroului de la Sevilla, este invitata emisiunii

Pe 2 decembrie se împlinește un an de când legendarul portar al Stelei a părăsit această lume la vârsta de doar 65 de ani.

Vom discuta la EXCLUSIV FCSB cu Alexandra, cea care i-a fost soție lui Helmut din anul 2007 și duce mai departe numele Eroului de la Sevilla.

Va fi o oră plină de povești și amintiri legate de Helmut Duckadam, cel care în seara de 7 mai 1986 apăra 4 lovituri de departajare în finala Cupei Campionilor cu Barcelona și avea să facă fericiți milioane de români.

