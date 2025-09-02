Prima pagină » Emisiuni » Ilie Bolojan, campionul dublei măsuri. Robert Turcescu: „E premierul unei bule” VIDEO

02 sept. 2025, 18:14, Emisiuni
Invitatul emisiunii de marți „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” a fost Robert Turcescu. Cunoscutul jurnalist a comentat pe marginea abordării duale a premierului Ilie Bolojan în multe chestiuni care țin chiar de esența guvernării. În plus, la șeful Exectivului este vizibil faptul că este captivul propriei bule, evitând controlat publicul ostil. 

În viziunea jurnalistului care bifează o carieră prolifică, premierul se face vinovat de o atitudine duală, în multe dintre aparițiile sale publice și deciziile sale fiind vizibilă dubla măsură.

Enigma Ilie Bolojan. Premierul cedează mult prea ușor în deciziile pe care le „vinde ca fiind curajoase

În primul rând, a remarcat invitatul lui Ionuț Cristache, primul-ministru a dat înapoi în multe puncte, cedând ușor în fața presiunilor exercitate de multinaționale pentru eliminarea impozitului care le vizează.

„Viteazul ăsta de Bolojan a spus că eliminăm un impozit pentru multinaționale. Au sărit ăia cu cifre din buget. A trebuit să revină asupra acestor lucruri. Sunt niște habarniști, nu sunt amatori. De ce nu te bagi în pensiile de serviciu, dacă te bagi în ălea speciale.

Șeful Guvernului se teme de SRI și SIE

Aceeași poziție duplicitară este de remarcat, a completat jurnalistul, și când vine vorba de relația dintre prim-ministru și serviciile speciale, un atu al oricărui lider din fruntea statului. Robert Turcescu apreciază că, deși se laudă cu reformarea instituțiilor secrete, în realitate Bolojan se teme de SRI și SIE. Ca idee generală, șeful Executivului

„Bolojan o dă în bâlbâială când aude de SRI și SIE. Se duce numai unde îi dau ăia limbi catifelate prin platou. Bolojan e premierul unei bule. El nu e premierul unei țări, ci al unei bule care îl aplaudă”, a comentat Turcescu.

