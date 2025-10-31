Ion Cristoiu: „REȚELELE sociale au devenit un adversar al democrațiilor care sunt dictaturi”

Ion Cristoiu în emisiunea Marius Tucă din 30 octombrie 2025 a comentat declarațiile și poziția Maiei Sandu la Forumul Păcii de la Paris. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

În discursul ei, Maia Sandu a spus că platformele de socializare, odinioară promisiuni ale libertății, au devenit spații vaste de manipulare folosite de regimuri autoritare, afectând democrațiile moderne. Marius Tucă consideră această afirmație gravă și contestă percepția că rețelele sociale sunt neapărat locuri de libertate.

„Știu că vă place Maia Sandu foarte mult. Zice așa, Maia Sandu la forumul Păcii la Paris: „Platformele de socializare, odinioară promisiuni a libertății au devenit vaste spații ale manipulării pentru regimile autoritare” Asta mi se pare o declarație atât de gravă, pentru că tocmai astea sunt spații ale libertății. Rețelele de socializare, în timp ce media, mainstream a devenit o propaganda puternică” , spune Marius Tucă

Ion Cristoiu face o paralelă cu războiul informațional dus în trecut împotriva Europei Libere și vocea Americii, arătând că astăzi rețelele sociale au preluat un rol similar în războiul hibrid informațional.