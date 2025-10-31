Ion Cristoiu: „REȚELELE sociale au devenit un adversar al democrațiilor care sunt dictaturi”

Ion Cristoiu în emisiunea Marius Tucă din 30 octombrie 2025 a comentat declarațiile și poziția Maiei Sandu la Forumul Păcii de la Paris. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.
În discursul ei, Maia Sandu a spus că platformele de socializare, odinioară promisiuni ale libertății, au devenit spații vaste de manipulare folosite de regimuri autoritare, afectând democrațiile moderne. Marius Tucă consideră această afirmație gravă și contestă percepția că rețelele sociale sunt neapărat locuri de libertate.
„Știu că vă place Maia Sandu foarte mult. Zice așa, Maia Sandu la forumul Păcii la Paris: „Platformele de socializare, odinioară promisiuni a libertății au devenit vaste spații ale manipulării pentru regimile autoritare” Asta mi se pare o declarație atât de gravă, pentru că tocmai astea sunt spații ale libertății. Rețelele de socializare, în timp ce media, mainstream a devenit o propaganda puternică” , spune Marius Tucă
Ion Cristoiu face o paralelă cu războiul informațional dus în trecut împotriva Europei Libere și vocea Americii, arătând că astăzi rețelele sociale au preluat un rol similar în războiul hibrid informațional.
„Înainte, începând cu 1949 în România s-a dus un război împotriva Europei Libere și a Vocii Americii. Vocea Americii și Europa Liberă, le-au luat locul acum rețelele sociale. Diferența dintre dictatură și democrație este diferența dintre blocul rigid la cutremur și blocul flexibil. Hai să luăm decembrie 1989. Teoretic, din punct de vedere democratic la Timișoara a fost un fus democratic, pentru că s-au adunat niște tipi. Numai că, fiind sistem rigid care ascunde totul, dacă noi putem analiza toate greșelile lor de acum pe greșelile lui Ceaușescu. Au ascuns, era plecat în Teheran, n-au vorbit despre asta. Rețelele sociale exprimă o nevoie a omului planetar de a avea propriul adevăr. Nu ai cum să le interzici” , spune Ion Cristoiu.