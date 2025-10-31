Prima pagină » Emisiuni » Ion Cristoiu: „REȚELELE sociale au devenit un adversar al democrațiilor care sunt dictaturi”

Ion Cristoiu: „REȚELELE sociale au devenit un adversar al democrațiilor care sunt dictaturi”

Serdaru Mihaela
31 oct. 2025, 11:00, Emisiuni
Ion Cristoiu: „REȚELELE sociale au devenit un adversar al democrațiilor care sunt dictaturi

Ion Cristoiu în emisiunea Marius Tucă din 30 octombrie 2025 a comentat declarațiile și poziția Maiei Sandu la Forumul Păcii de la Paris. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

În discursul ei, Maia Sandu a spus că platformele de socializare, odinioară promisiuni ale libertății, au devenit spații vaste de manipulare folosite de regimuri autoritare, afectând democrațiile moderne. Marius Tucă consideră această afirmație gravă și contestă percepția că rețelele sociale sunt neapărat locuri de libertate.

„Știu că vă place Maia Sandu foarte mult. Zice așa, Maia Sandu la forumul Păcii la Paris: „Platformele de socializare, odinioară promisiuni a libertății au devenit vaste spații ale manipulării pentru regimile autoritare” Asta mi se pare o declarație atât de gravă, pentru că tocmai astea sunt spații ale libertății. Rețelele de socializare, în timp ce media, mainstream a devenit o propaganda puternică” , spune Marius Tucă

Ion Cristoiu face o paralelă cu războiul informațional dus în trecut împotriva Europei Libere și vocea Americii, arătând că astăzi rețelele sociale au preluat un rol similar în războiul hibrid informațional.

„Înainte, începând cu 1949 în România s-a dus un război împotriva Europei Libere și a Vocii Americii. Vocea Americii și Europa Liberă, le-au luat locul acum rețelele sociale. Diferența dintre dictatură și democrație este diferența dintre blocul rigid la cutremur și blocul flexibil. Hai să luăm decembrie 1989. Teoretic, din punct de vedere democratic la Timișoara a fost un fus democratic, pentru că s-au adunat niște tipi. Numai că, fiind sistem rigid care ascunde totul, dacă noi putem analiza toate greșelile lor de acum pe greșelile lui Ceaușescu. Au ascuns, era plecat în Teheran, n-au vorbit despre asta. Rețelele sociale exprimă o nevoie a omului planetar de a avea propriul adevăr. Nu ai cum să le interzici” , spune Ion Cristoiu.

Mediafax
Cum justifică Jandarmeria amenda dată organizatorului comemorării de la Colectiv: „Agentul nu a înțeles”
Digi24
VIDEO. Momentul în care jandarmii îl amendează cu 3,000 de lei pe organizatorul marșului de comemorare Colectiv
Cancan.ro
Mesajul găsit în telefonul medicului Ștefania Szabo ridică mari semne de întrebare. Poate confirma una dintre ipotezele triste vehiculate
Prosport.ro
FOTO. Alex Dobre și soția s-au oprit la bancomat: au scos un teanc de bani!
Adevarul
Marius Lulea prevestește finalul Guvernului Bolojan în ianuarie: „Va fi aruncat la coșul de gunoi. PSD va depune moțiune”
Mediafax
Câți români și-au refinanțat creditele? Folcuț (ARB): „Costurile la care populația și companiile se împrumută sunt influențate de prima de risc a țării”
Click
Avertismentul psihologului Radu Leca, după ce Alex Ciucu și-a acuzat foștii socri de eșecul căsniciei cu Alina Sorescu: „Cine doarme între doi părinți se trezește fără partener”
Digi24
Putin poartă din nou haine militare: Ar putea exista trei motive pentru asta
Cancan.ro
Ce substanță au descoperit medicii legiști în corpul Ștefaniei Szabo. Acum totul e CLAR!
Ce se întâmplă doctore
Imagini incendiare! Vedeta a făcut furori în bikini! Nici nu zici că are 44 de ani
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Descopera.ro
O cometă a început să trimită semnale radio Pământului
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Descopera.ro
Test de cultură generală. Cine a descoperit razele X?
MODĂ (P) Black Friday la Trendyol: Reduceri de până la 80%  la toate categoriile de produse și oferte de la peste 4.000 de comercianți români
11:27
(P) Black Friday la Trendyol: Reduceri de până la 80%  la toate categoriile de produse și oferte de la peste 4.000 de comercianți români
EXTERNE Partidul lui Marine Le Pen domină sondajele. Mai mult de jumătate dintre francezi vor să voteze pentru extrema dreaptă la următoarele alegeri
11:12
Partidul lui Marine Le Pen domină sondajele. Mai mult de jumătate dintre francezi vor să voteze pentru extrema dreaptă la următoarele alegeri
VIDEO EXCLUSIV Cât de prigonit a fost, de fapt, Ion Iliescu de dictatorul Ceaușescu? Lavinia Betea: „Nu este niciun fel de disidență”
11:12
Cât de prigonit a fost, de fapt, Ion Iliescu de dictatorul Ceaușescu? Lavinia Betea: „Nu este niciun fel de disidență”
EXTERNE Kievul răspunde loviturilor ruse: Atac masiv asupra infrastructurii petroliere a Rusiei
11:11
Kievul răspunde loviturilor ruse: Atac masiv asupra infrastructurii petroliere a Rusiei
Regulă nouă pentru cei care stau la bloc. De ce este interzis să-ți ÎNCHIZI balconul? Proprietarii, somați de urgență de autorități
11:09
Regulă nouă pentru cei care stau la bloc. De ce este interzis să-ți ÎNCHIZI balconul? Proprietarii, somați de urgență de autorități
LIFESTYLE Secretul lui chef Ștefan Popescu pentru cel mai gustos ostropel de pui. Rețeta tradițională pregătită de juratul de la Antena 1
10:59
Secretul lui chef Ștefan Popescu pentru cel mai gustos ostropel de pui. Rețeta tradițională pregătită de juratul de la Antena 1