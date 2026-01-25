Prima pagină » Emisiuni » Ion Cristoiu: „Singura soluție pentru viitor este o uniune a statelor europene, nu Uniunea Europeană”

Ion Cristoiu: „Singura soluție pentru viitor este o uniune a statelor europene, nu Uniunea Europeană”

Alexandra Anton Marinescu
25 ian. 2026, 08:30, Emisiuni
Ion Cristoiu: „Singura soluție pentru viitor este o uniune a statelor europene, nu Uniunea Europeană”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Ion Cristoiu, scriitor și publicist, a discutat despre schimbarea ordinii mondiale și despre relația dintre Statele Unite și Europa. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

De la lumea unipolară la realitatea multipolară

Cristoiu explică faptul că ordinea mondială de după Războiul Rece s-a schimbat fundamental. America nu mai este singurul centru de putere. Între timp, China, Rusia și India au crescut, iar această evoluție a forțat o reevaluare a arhitecturii globale.

„A venit lumea unipolară. Între timp au crescut China, Rusia și India. Și americanii au ajuns la concluzia că lumea trebuie să fie multipolară. Deci s-a încheiat Războiul Rece și tot ce știam din timpul Războiului Rece nu mai este. Eu în 1989, dacă îmi spuneați că nu va mai fi comunism, cred că leșinam.”, spune invitatul.

Ion Cristoiu: „E impropriu spus ruptură”

Scriitorul respinge ideea unei rupturi dramatice între America și Europa. El spune că termenul este impropriu și că situația actuală nu ar trebui să uimească. În opinia sa, Europa este cea care reacționează emoțional, ca o „femeie părăsită”.

„E impropriu spus ruptură. Nu mai e, încă o dată, nu e nicio uimire. Nu înțeleg. Cei care creează isterie de femeie părăsită, femeie săracă părăsită de multimilionar, este Europa. Ei trebuie să spună: bine, mă, gata. Divorțăm. Am înțeles. Hai să vedem acum fiecare să facem partajul și încercăm să ne facem o viață proprie. Și singura soluție de administrare este, pare ciudat, Uniunea Statelor Europene, nu Uniunea Europeană.”, afirmă Ion Cristoiu.

