⁠Dan Dungaciu: „Americanii au fost învățați că statul trebuie ținut cât mai departe de viața PRIVATĂ a individului”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum americanii au înrădăcinată ideea de a ține statul la distanță de viața privată a oamenilor. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre cum americanii sunt învățați să țină statul la distanță de viața lor privată. Acesta a început prin a spune că în SUA e o chestie înrădăcinată. Americanii, încă de mici, învață să nu lase statul în viața lor privată. Fostul președinte american, Ronald Reagan, a susținut că cel mai rău lucru e ca statul să vrea să ajute. În SUA, statul este sau poate deveni o problemă. Sociologul explică faptul că în alte țări, statul reprezintă cu totul altceva. În statele nordice, statul este o chestiune ce ține și de zona comunitară. Dungaciu susține că, în prezent, statul te îndrumă să asculți doar sursele oficiale, acestea fiind sursele controlate de el. Ce nu e oficial devine greșit și trebuie să dispară.
„Încă înainte de nebunia aceasta era atitudine diversă față de Guvern. Americanii au fost învățați de mici, ca să zic așa, mai ales zona republicană… Vorba lui Reagan, cel mai prost lucru care se poate întâmpla într-o zi este să-ți bată cineva la ușă, să-i deschizi, să spună eu sunt statul și am venit să te ajute. Deci ideea asta că statul e o problemă sau poate fi o problemă și statul trebuie să fie, cum să spun, ținut cât mai departe de viața privată a indivizilor, este o idee americană puternic înrădăcinată, bun mai ales la republicani. Acuma am asistat la o discuție. Mai sunt state nordice unde ideea de stat e altceva. Acolo e o filozofie mai comunitară și care se vede și în taxare și în, mă rog, forma de organizare socială. O dezbatere despre infracționalitate și la un moment dat reprezentanții acestor state spuneau, conform sondajelor făcute de guvern… Și americanii când au auzit lucrurile astea se crispau instant. Cum adică tu citezi niște sondaje făcute de Guvern, când există o problemă de infracționalitate, care e o problemă pe care trebuie să o gestioneze Guvernul? Din principiu este o greșeală. Deci la asta s-a ajuns acum… Acum se ajunge la situația în care informați-vă din sursele oficiale înseamnă ascultați ce spunem noi. Tot ce nu spunem noi și spuneți voi este greșit și noi trebuie să construim instituții prin care voi, cei care nu spuneți ce spunem noi, să fie scos din spațiul public. De fapt, asta este esența chestiunii, pentru că asta înseamnă informație corectă.”, a explicat sociologul.