Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » ⁠Dan Dungaciu: „Americanii au fost învățați că statul trebuie ținut cât mai departe de viața PRIVATĂ a individului”

⁠Dan Dungaciu: „Americanii au fost învățați că statul trebuie ținut cât mai departe de viața PRIVATĂ a individului”

Andrei Rosz
13 nov. 2025, 12:00, Marius Tucă Show

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum americanii au înrădăcinată ideea de a ține statul la distanță de viața privată a oamenilor. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Deci ideea asta că statul e o problemă sau poate fi o problemă. Statul trebuie să fie, cum să spun, ținut cât mai departe de viața privată a indivizilor, este o idee americană puternic înrădăcinată, mai ales la republicani.”

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre cum americanii sunt învățați să țină statul la distanță de viața lor privată. Acesta a început prin a spune că în SUA e o chestie înrădăcinată. Americanii, încă de mici, învață să nu lase statul în viața lor privată. Fostul președinte american, Ronald Reagan, a susținut că cel mai rău lucru e ca statul să vrea să ajute. În SUA, statul este sau poate deveni o problemă. Sociologul explică faptul că în alte țări, statul reprezintă cu totul altceva. În statele nordice, statul este o chestiune ce ține și de zona comunitară. Dungaciu susține că, în prezent, statul te îndrumă să asculți doar sursele oficiale, acestea fiind sursele controlate de el. Ce nu e oficial devine greșit și trebuie să dispară.

„Încă înainte de nebunia aceasta era atitudine diversă față de Guvern. Americanii au fost învățați de mici, ca să zic așa, mai ales zona republicană… Vorba lui Reagan, cel mai prost lucru care se poate întâmpla într-o zi este să-ți bată cineva la ușă, să-i deschizi, să spună eu sunt statul și am venit să te ajute. Deci ideea asta că statul e o problemă sau poate fi o problemă și statul trebuie să fie, cum să spun, ținut cât mai departe de viața privată a indivizilor, este o idee americană puternic înrădăcinată, bun mai ales la republicani. Acuma am asistat la o discuție. Mai sunt state nordice unde ideea de stat e altceva. Acolo e o filozofie mai comunitară și care se vede și în taxare și în, mă rog, forma de organizare socială. O dezbatere despre infracționalitate și la un moment dat reprezentanții acestor state spuneau, conform sondajelor făcute de guvern… Și americanii când au auzit lucrurile astea se crispau instant. Cum adică tu citezi niște sondaje făcute de Guvern, când există o problemă de infracționalitate, care e o problemă pe care trebuie să o gestioneze Guvernul? Din principiu este o greșeală. Deci la asta s-a ajuns acum… Acum se ajunge la situația în care informați-vă din sursele oficiale înseamnă ascultați ce spunem noi. Tot ce nu spunem noi și spuneți voi este greșit și noi trebuie să construim instituții prin care voi, cei care nu spuneți ce spunem noi, să fie scos din spațiul public. De fapt, asta este esența chestiunii, pentru că asta înseamnă informație corectă.”, a explicat sociologul.

Mediafax
Țara care depășește România și Grecia la puterea de cumpărare: Răsturnare de „clasament” în Balcani
Digi24
Culisele negocierilor de la Cotroceni privind pensiile speciale. De ce s-a ajuns la blocaj și ce au propus magistrații
Cancan.ro
Ucigașii soților milionari Novak au fost găsiți extrem de repede! Cum a procedat poliția din Dubai + posibilul motiv al crimei
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Adevarul
Cât plătești pe porc și cât rămâne după tăiere. Adevărul despre greutatea în viu și cea netă
Mediafax
Câți români din mediul rural ar vota cu AUR și PSD, dacă duminica viitoare ar fi alegeri (Barometru)
Click
Tragedia care i-a marcat viața lui Horia Moculescu. A avut un fiu care a murit la 31 de ani. Mariana Moculescu, confesiuni dureroase: „Nu mai răspundea la telefon”
Digi24
Un antreprenor rus specializat în criptomonede şi soţia sa au fost găsiţi dezmembraţi și îngropați în deşertul din Dubai
Cancan.ro
De ce a murit, de fapt, Horia Moculescu? Boala gravă care i-a măcinat trupul
Ce se întâmplă doctore
De ce boală RARĂ suferea Horia Moculescu? L-a chinuit în ultimii 17 ani: „Mă chinuiește cu o durere permanentă”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cade avionul dacă nu punem telefonul pe „mod avion”? Explicațiile unui pilot – VIDEO
Descopera.ro
Cum egiptenii antici luau legătura cu zeii și cu viața de apoi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce să nu credem niciodată „lacrimile de crocodil”?
VIDEO De la Cotroceni, la Iași. Osemintele domnitorului Ghyka au ajuns în capitala Moldovei. Prilej numai bun pentru Primarul Chirica pentru PR. A oprit cortegiul ca să poată da interviuri cu sicriul pe fundal
12:15
De la Cotroceni, la Iași. Osemintele domnitorului Ghyka au ajuns în capitala Moldovei. Prilej numai bun pentru Primarul Chirica pentru PR. A oprit cortegiul ca să poată da interviuri cu sicriul pe fundal
ADVERTORIAL Ciprian Ciucu, primarul votat cu 73%. Ce a realizat și ce va face ca primar general pentru București (ADVERTORIAL)
12:10
Ciprian Ciucu, primarul votat cu 73%. Ce a realizat și ce va face ca primar general pentru București (ADVERTORIAL)
SPORT Ce spune Filipe Coelho despre venirea la Universitatea Craiova. Un fost angajat al lui Gigi Becali va fi secund
11:44
Ce spune Filipe Coelho despre venirea la Universitatea Craiova. Un fost angajat al lui Gigi Becali va fi secund
POLITICĂ Angajaţii Şantierului Naval 2 Mai Mangalia îşi primesc salariile. Anunţul a fost făcut de ministrul Radu Miruţă
11:41
Angajaţii Şantierului Naval 2 Mai Mangalia îşi primesc salariile. Anunţul a fost făcut de ministrul Radu Miruţă
UTILE Se modifică sistemul de reciclare în România. Ce trebuie să știe toți cei care returnează sticle
11:37
Se modifică sistemul de reciclare în România. Ce trebuie să știe toți cei care returnează sticle
CINEMA FILMUL „Cravata Galbenă”, din 14 noiembrie, în cinematografe
11:32
FILMUL „Cravata Galbenă”, din 14 noiembrie, în cinematografe