⁠Dan Dungaciu: „Americanii au fost învățați că statul trebuie ținut cât mai departe de viața PRIVATĂ a individului”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum americanii au înrădăcinată ideea de a ține statul la distanță de viața privată a oamenilor. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Deci ideea asta că statul e o problemă sau poate fi o problemă. Statul trebuie să fie, cum să spun, ținut cât mai departe de viața privată a indivizilor, este o idee americană puternic înrădăcinată, mai ales la republicani.”

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre cum americanii sunt învățați să țină statul la distanță de viața lor privată. Acesta a început prin a spune că în SUA e o chestie înrădăcinată. Americanii, încă de mici, învață să nu lase statul în viața lor privată. Fostul președinte american, Ronald Reagan, a susținut că cel mai rău lucru e ca statul să vrea să ajute. În SUA, statul este sau poate deveni o problemă. Sociologul explică faptul că în alte țări, statul reprezintă cu totul altceva. În statele nordice, statul este o chestiune ce ține și de zona comunitară. Dungaciu susține că, în prezent, statul te îndrumă să asculți doar sursele oficiale, acestea fiind sursele controlate de el. Ce nu e oficial devine greșit și trebuie să dispară.