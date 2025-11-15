⁠Liviu Dragnea: „România nu este băgată în seamă pe plan internațional din cauza celor care CONDUC astăzi țara”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Liviu Dragnea, politician și fost președinte PSD, a vorbit despre cum România a ajuns să conteze doar datorită resurselor și a poziției geostrategice . Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Liviu Dragnea: „Lideri, hai să le zicem lider, să le zicem… Emanuel Macron, Merz, Cancelarul Germaniei, Starmer, Ursula von der Leyen… Am văzut că și vitejii ăștia uriași din nord, Estonia, Lituania, Letonia… ”

Invitat la Marius Tucă Show, Liviu Dragnea a vorbit despre cum România a ajuns să conteze internațional doar datorită resurselor și poziției geostrategice. Acesta susține că Bolojan trebuie să ajute anumite inițiative militare. România, spune politicianul, este nu e băgată în seamă din cauza celor care o conduc astăzi. Acesta îi ironizează pe liderii europeni care vor să facă din România o „cazarmă mare cât o țară”. Dragnea ironizează și țările nordice. Acesta menționează că Putin fuge de frica unor țări ca Estonia sau Letonia. În fine, politicianul vorbește și despre o declarație recentă a Ministrului de Externe al Poloniei. Acesta susține că polonezul ar fi spus că oferă chiar și ultimul ban din buzunar pentru războiul ucrainean. Ba chiar mai mult, ar face orice ca rușii să nu ajungă pe teren polonez.