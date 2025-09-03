George Simion: „Dacă mă uit cu ochii de acum, îmi este clar că Dan a fost ales de SISTEM să fie președinte încă din decembrie 2024”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, George Simion, politician și fost candidat la președinție, a vorbit despre câștigarea alegerilor de către Nicușor Dan. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, George Simion a vorbit despre decizia de a candida la alegerile prezidențiale. Acesta spune că ar fi foarte greu, cu ochii de acum, să ia decizia de a candida la președinție. Fiecare candidat, spune acesta, se uită retrospectiv la ce a făcut în campanie și analizează ce putea face mai bine. Cu toate datele pe care le deține acum, spune Simion, era evident că Nicușor Dan fusese ales președinte în decembrie 2024, de către acest sistem. Ducând lucrurile mai departe, spune politicianul, chinul prin care a trecut partidul AUR ar fi fost în van. Acesta susține că își făcuse un plan pentru fiecare scenariu posibil. Exista un mod de răspuns pentru lupta cu Nicușor Dan în turul doi, la fel de bine cum exista un plan și pentru o luptă cu Crin Antonescu.
Fostul candidat la președinție susține că Nicușor Dan nici nu ar fi trebuit să fie în turul doi. Dan ar fi fost ridicat de sistem cu 0,2% deasupra lui Crin Antonescu pentru a intra în turul doi împotriva lui Simion. Politicianul susține că degeaba se fac acum analize pe trecut. El este mulțumit de planul pe care l-a făcut, într-o bună parte cu Călin Georgescu, și pe care l-a respectat. Ca o concluzie, Simion susține că ar lua aceeași decizie de a se lupta pentru democrație. Lucru pe care trebuie să îl facă toată lumea.
„La momentul respectiv am luat o decizie. E foarte complicat acum. Toată lumea judecă și îmi spune cum ar fi trebuit să fac atunci. Eu îți spun că fiecare dintre noi se uită retrospectiv și spune trebuia să fac așa, trebuia să fac invers. Dacă mă uit cu ochii de acum, îmi este clar că Nicușor Dan în decembrie 2024 a fost ales de sistem să fie președinte. Ducând lucrurile mai departe, degeaba a fost chinul nostru luptându-ne pe bune, făcând un scenariu. Dacă intrăm cu Nicușor Dan, așa vom face între cele două tururi și dacă intrăm cu Crin Antonescu, ăsta este planul. Uitându-ne cu ochii de acuma, sigur că Nicușor Dan n-a câștigat nici măcar accesul în turul doi. El a fost urcat cu 0,2% peste Crin Antonescu și Crin Antonescu trebuia să reprezinte adversarul meu în turul doi. Dar degeaba ne uităm cu ochii de acuma. Eu sunt mulțumit că m-am ținut de planul pe care l-am făcut, parte din el, inclusiv cu o zi înainte de alegeri, cu domnul Călin Georgescu. A doua zi după primul tur m-am dus la Viena. A venit, în urma deplasării la Viena, declarația lui Viktor Orban. Asta a fost acțiunea noastră. Reacțiunea sistemului a fost că UDMR-ul l-a șantajat pe Viktor Orban și l-a pus să dea înapoi. Da, aș fi luat aceeași decizie și m-aș fi bătut pentru a restaura democrația, ceea ce fac și acum și ceea ce trebuie să se întâmple și acum.”, a explicat șeful partidului AUR.