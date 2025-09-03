George Simion: „Dacă mă uit cu ochii de acum, îmi este clar că Dan a fost ales de SISTEM să fie președinte încă din decembrie 2024”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, George Simion, politician și fost candidat la președinție, a vorbit despre câștigarea alegerilor de către Nicușor Dan. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

George Simion: „Nicușor Dan n-a câștigat nici măcar accesul în turul doi”

Invitat la Marius Tucă Show, George Simion a vorbit despre decizia de a candida la alegerile prezidențiale. Acesta spune că ar fi foarte greu, cu ochii de acum, să ia decizia de a candida la președinție. Fiecare candidat, spune acesta, se uită retrospectiv la ce a făcut în campanie și analizează ce putea face mai bine. Cu toate datele pe care le deține acum, spune Simion, era evident că Nicușor Dan fusese ales președinte în decembrie 2024, de către acest sistem. Ducând lucrurile mai departe, spune politicianul, chinul prin care a trecut partidul AUR ar fi fost în van. Acesta susține că își făcuse un plan pentru fiecare scenariu posibil. Exista un mod de răspuns pentru lupta cu Nicușor Dan în turul doi, la fel de bine cum exista un plan și pentru o luptă cu Crin Antonescu.

Fostul candidat la președinție susține că Nicușor Dan nici nu ar fi trebuit să fie în turul doi. Dan ar fi fost ridicat de sistem cu 0,2% deasupra lui Crin Antonescu pentru a intra în turul doi împotriva lui Simion. Politicianul susține că degeaba se fac acum analize pe trecut. El este mulțumit de planul pe care l-a făcut, într-o bună parte cu Călin Georgescu, și pe care l-a respectat. Ca o concluzie, Simion susține că ar lua aceeași decizie de a se lupta pentru democrație. Lucru pe care trebuie să îl facă toată lumea.