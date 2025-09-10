Adrian Năstase: „Eu aș fi păstrat PSD-ul în OPOZIȚIE timp de un an de zile”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Năstase, fostul Prim-ministru al României, a vorbit despre poziția PSD-ului în Guvernul Bolojan. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Adrian Năstase: „Și oamenii din sistem vor să trăiască mai bine”

Invitat la emisiunea lui Marius Tucă, Adrian Năstase a vorbit despre poziția PSD-ului din actualul Guvern. Acesta susține că decizia partidului de a rămâne în Coaliție a fost o încercare de salvare pentru mulți primari și lideri locali. Ieșirea de la guvernare, spune politicianul, ar fi pus, fără îndoială, probleme de finanțare pentru unii dintre acești lideri. Mai mult de atât, unele posturi din administrația locală ar fi trebuit să dispară. Năstase consideră că PSD-ul ar fi trebuit să rămână în Opoziție pentru un an. Apoi s-ar fi întors și ar fi putut să formeze un nou Guvern. Ceea ce mai menționează politicianul, este că el sugerează acestea de pe margine, nefiind implicat. Când trebuie să comunici o astfel de decizie tuturor primarilor și liderilor locali ai PSD-ului, lucrurile se schimbă. Acesta leagă decizia PSD și de un sentiment de responsabilitate față de țară. Ieșirea de la guvernare ar debalansa foarte tare Guvernul, susține politicianul. Orice măsură ar trebui trecută și negociată prin Parlament ceea ce ar complica situația.