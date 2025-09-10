Adrian Năstase: „Eu aș fi păstrat PSD-ul în OPOZIȚIE timp de un an de zile”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Năstase, fostul Prim-ministru al României, a vorbit despre poziția PSD-ului în Guvernul Bolojan. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la emisiunea lui Marius Tucă, Adrian Năstase a vorbit despre poziția PSD-ului din actualul Guvern. Acesta susține că decizia partidului de a rămâne în Coaliție a fost o încercare de salvare pentru mulți primari și lideri locali. Ieșirea de la guvernare, spune politicianul, ar fi pus, fără îndoială, probleme de finanțare pentru unii dintre acești lideri. Mai mult de atât, unele posturi din administrația locală ar fi trebuit să dispară. Năstase consideră că PSD-ul ar fi trebuit să rămână în Opoziție pentru un an. Apoi s-ar fi întors și ar fi putut să formeze un nou Guvern. Ceea ce mai menționează politicianul, este că el sugerează acestea de pe margine, nefiind implicat. Când trebuie să comunici o astfel de decizie tuturor primarilor și liderilor locali ai PSD-ului, lucrurile se schimbă. Acesta leagă decizia PSD și de un sentiment de responsabilitate față de țară. Ieșirea de la guvernare ar debalansa foarte tare Guvernul, susține politicianul. Orice măsură ar trebui trecută și negociată prin Parlament ceea ce ar complica situația.
„E o modalitate prin care, într-un fel, se încearcă salvarea unor interese ale primarilor și ale liderilor locali. Pentru că ieșirea de la guvernare așa ar genera, fără îndoială, niște probleme de finanțare pentru unii dintre ei, unele posturi care s-ar pierde. Eu personal, sigur, da, vorbesc din afară, aș fi preferat ca PSD-ul să intre în opoziție și probabil că după un an de zile, ar fi putut să vină să formeze guvernul. Dar mie îmi e simplu să vorbesc. În momentul în care te întâlnești cu toți primarii tăi, cu președinții de consilii… N-am uitat lucrurile astea, dar eu cred că uneori și sistemul este dezbinat în alegeri. Și oamenii din sistem vor să trăiască mai bine. E un anumit sentiment de responsabilitate. Eu cred că este destul de clar că ieșirea de la guvernare ar debalansa Guvernul, care practic ar trebui, pentru fiecare măsură, să vină în Parlament și să încerce să negocieze. E o procedură foarte complicată. Eu am condus un guvern minoritar.”, a explicat politicianul.