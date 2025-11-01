Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Liderii noștri au refuzat să-l cheme pe ambasadorul român de la Washington care este un SUSȚINĂTOR al lui Biden”

Andrei Rosz
01 nov. 2025, 12:00, Marius Tucă Show
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre greșelile politice ale românilor în raport cu SUA. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Noi nu trebuie să ne comparăm, din punctul acesta de vedere, cu alte state din spațiul european. Comparația pe care trebuie să o facă România, ținând seama de postura strategică, este doar cu Polonia.

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre greșelile politice ale românilor în raport cu SUA. Acesta susține că anumite gesturi nu trebuiau vreodată făcute. În primul rând, analistul susține că unele numiri au fost greșit făcute. Mai mult de atât, păstrarea ambasadorului român din SUA a fost o greșeală imensă. Sociologul dă exemplu Republica Moldova care a încercat să „dreagă busuiocul”. Acesta susține că românii nu au vrut să își recunoască vina.

„Nu știu dacă noi am făcut asta pentru americani, că înseamnă că suntem complet imbecili. Cred că am făcut-o mai degrabă pentru piața internă. Domnul Tucă, noi am avut, am făcut niște gesturi care nu trebuiau făcute, nu doar numirile pe care le știe toată lumea, adică numirile celor care l-au înjurat pe Donald Trump și pe cei din administrația americană. Faptul că nu ți-ai retras ambasadorul, care a jucat de partea lui Biden, acolo nu e o greșeală. Tu n-ai vrut să admiți că ai greșit sau n-ai vrut niciodată să dai un semnal că îți recunoști vreo greșeală. Nu, l-ai ținut până i se încheie mandatul, deși… Ambasadorul e încă acolo și stă până i se va încheia mandatul, atunci pleacă. Republica Moldova a făcut-o, de exemplu, și-a schimbat ambasadorul, încercând într-un fel să dreagă busuiocul. Noi am început, mi-au ajuns și mie pe la ureche, de la oameni din presa de acolo. Presă, mă rog, hai să zic așa, de dreapta conservatoare sau chiar români, care sunt asociați mai degrabă acelor grupuri care sunt pro-Trump sau pro-Maga sau pro-republicani și care spuneau că am început o acțiune la nivel diplomatic de atragere a acestor oameni noi, așa ca să arătăm că România are altă poziție. Evident că n-a avut nicio eficacitate. Evident că s-au dus acolo, când s-au dus pe la Ambasada Română, din politețe. Când s-au întors de acolo, au zis uite, mă, și românii ăștia, ei cred că noi suntem chiar idioți. N-a ținut absolut nimic. N-am vrut să arătăm europenilor că facem concesii în relație cu americanii și am mers pe acest drum. Noi nu trebuie să ne comparăm, din punctul acesta de vedere, cu alte state din spațiul european. Comparația pe care trebuie să o facă România, ținând seama de postura strategică, este doar cu Polonia. Polonia a jucat această carte politică, are o ancoră politică, chit că americanii se retrag din Europa și Europa nu-i mai interesează.”, a explicat sociologul.

