Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „România nu mai are un partener strategic în momentul de față”

Ion Cristoiu: „România nu mai are un partener strategic în momentul de față”

Serdaru Mihaela
14 dec. 2025, 08:30, Marius Tucă Show

În emisiunea Marius Tucă Show din 11 decembrie 2025, jurnalistul Ion Cristoiu a susținut că relația dintre SUA și Europa s-a schimbat fundamental după Războiul Rece, iar România nu mai beneficiază de un partener strategic solid în America. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Discuția a pornit de la ideea că „America nu se poate certa cu Europa”, pe care Cristoiu a contrazis-o categoric, invocând contextul istoric al alianței anti-sovietice. El a explicat că această percepție idealizată provine din perioada Războiului Rece, când Occidentul era unit în fața unui inamic comun: Uniunea Sovietică.

„Relația, prietenia, că am auzit tot felul de prostii zilele acestea, că nu se poate ca America să se certe cu Europa. Păi de ce nu poate să se certe? Normal că se poate. Toți invocă o perioadă din timpul Războiului Rece, când America era aliată cu Europa împotriva unui dușman comun, Uniunea Sovietică” , spune publicistul

Ion Cristoiu a mai ținut să facă o distincție clară între Rusia de astăzi și Uniunea Sovietică, acuzându-i pe unii comentatori că încearcă să capteze atenția prin analogii exaggerate.

„Nu Rusia, Uniunea Sovietică. Uniunea Sovietică era un pericol real, pentru că voia să instaureze comunismul” , conchide Cristoiu”

Recomandarea video

Mediafax
Ce se întâmplă la Serviciul Român de Informații? Dan: Orice derapaj al Serviciului îmi revine mie
Digi24
Un virus gripal nou se răspândește rapid în România: În prima săptămână din decembrie au fost înregistrate peste 3.000 de îmbolnăviri
Cancan.ro
Un nou virus se răspândește rapid în România, după apariția leprei la Cluj! Peste 3.000 de cazuri au fost confirmate în decembrie 2025
Prosport.ro
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion Țiriac în cea mai scumpă stațiune din Elveția
Adevarul
Controverse grave în cazul alertei cu bombă la trenul București–Kiev: R. Moldova susține că incidentul a avut loc azi, CFR Călători neagă
Mediafax
Ce taxe vor plăti bucureștenii din 2026? Proiect PMB: impozite pe locuințe, mașini și terenuri
Click
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie. Le-a încălțat pe Sophia Loren și Elena Ceaușescu, iar mai târziu pe vedetele autohtone
Digi24
Misterul stelei care a anunțat nașterea lui Iisus: un cercetător al NASA oferă o posibilă explicație și are legătură și cu China
Cancan.ro
Ogică s-a dus în crucea nopții peste celebrul 'folclorist': 'Mizerie, mi-ai ÎMBÂRLIGAT femeia.' E cel mai mare SCANDAL din 2025
Ce se întâmplă doctore
Dieta MINUNE cu care Monica Anghel a reușit să slăbească 40 de kilograme: „Asta poți mânca oricând, fără probleme”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Descopera.ro
O substanță din ciocolată face minuni pentru sănătate
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Descopera.ro
O nouă cercetare a descoperit unul dintre cele mai vechi ritualuri ale mayașilor

Cele mai noi