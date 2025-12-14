Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: Nicușor Dan ne prezintă o iluzie- Alianța Transatlantică nu va muri niciodată

Ion Cristoiu: Nicușor Dan ne prezintă o iluzie- Alianța Transatlantică nu va muri niciodată

Serdaru Mihaela
14 dec. 2025, 08:00, Marius Tucă Show

Ion Cristoiu a comentat, în emisiunea Marius Tucă Show din 11 decembrie 2025, declarațiile președintelui Nicușor Dan, făcute în contextul conferinței de presă comune dintre președintele francez Emmanuel Macron și cel american Donald Trump. Potrivit jurnalistului, aceste afirmații ilustrează cel mai bine relația tensionată dintre cei doi lideri occidentali. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Ion Cristoiu subliniază că organizarea unei conferințe de presă comune nu a fost întâmplătoare. El sugerează că ideea i-a aparținut lui Macron, poreclit ironic „tataie”, pentru a-l pune pe Trump într-o poziție delicată.

Ion Cristoiu: „Cea mai bună expresie acestei relații sunt declarațiile lui Nicușor Dan de la francezi. În primul rând remarc că, și nu întâmplător, nu a ținut conferință de presă comună. Cred că aici, nu știu dacă el a propus, nu cred, dar cred că aici „tataie” , care e Macron, s-a gândit, pentru că dacă era conferință de presă comună, Trump avea un ton agresiv?”

Marius Tucă: „Nu.”

Ion Cristoiu: „Macron la Trump. Îl punea într-o situație delicată. Dar și finalul este o prostie, fără margini, la uneia din declarații, și anume că el speră că Alianța Transantlantică va rămâne. Este o prostie, care am auzit-o și la Klaus Iohannis. Este o prostie născută din iluzie. Este iluzia că noi nu vom muri niciodată.”

In final, Ion Cristoiu, descrie poziția României ca pe o „crăcănare” clasică românească, o ezitare strategică între aliați.

Ion Cristoiu: „La ora actuală încercăm o crăcânare, stilul românesc, clasic. Da, suntem cu Europa, că ne dă bani, dar suntem și cu America. România are doi bărbați, la ora actuală.”

