Dan Dungaciu: „Americanii nu renunță la Europa. Își asumă Europa”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a explicat de ce noua strategie americană transmite Europei un mesaj important: nu se rupe de ea, dar nici nu o mai vede ca pe civilizația cu care a construit lumea occidentală. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Dan Dungaciu explică modul în care SUA privesc Europa. El spune că americanii nu renunță la Europa, ci îi atrag atenția că a deviat de la valorile comune care au definit cândva civilizația euroatlantică.
„Europenilor le spun, domnilor, vedeți că aveți o problemă. Cum spun titlurile, America se rupe de Europa? Nu, nu. America își asumă Europa și îi spune Europei: noi am fost civilizația euroatlantică, noi am fost împreună, noi ne-am născut din voi, apoi am făcut cea mai puternică lume, lumea occidentală, lumea NATO, lumea Uniunii Europene, lumea puternică, lumea care a împărățit, ca să zic așa, planeta. Și acum voi, pe voi nu vă mai recunoaștem. (…) Împotriva partidelor care sunt purtătoarele acelor valori care a făcut civilizația asta europeană prosperă. Civilizația asta a condus lumea când era bazată pe niște valori. Voi acum începeți să le zdrobiți.”, explică analistul.
Profesorul a discutat și despre transformările globale anticipate de strategia americană. El spune că SUA consideră depășite structurile internaționale născute după Al Doilea Război Mondial și după 1989. În același timp, americanii văd viitorul în formarea unui grup restrâns de mari puteri care vor discuta problemele lumii: SUA, China, Rusia, India și Japonia.
„Deci nu este că renunță la Europa, ci asumă Europa. Și soluția americană, soluția politică, este susținerea acelor partide care pot să ducă inclusiv la guvernare acele tipuri de valori pe care establishmentul european în acest moment le respinge și le uită. În ce s-a dat pe surse din ultimul draft al Strategiei Naționale de Securitate ale Statelor Unite sunt menționate și niște țări. Două pachete de țări. Primul. Viitorul lumii va fi nu o confruntare nici măcar geopolitică, nu o confruntare pe blocuri noi cei buni vs. cei răi, nu, va fi în ceea ce se numește grupul de cinci. America, China, Federația Rusă, India și Japonia. Aceste cinci state vor discuta problemele majore și vor încerca să le amenajeze într-o formă sau alta. Un ciclu istoric se termină după 1989. Americanii s-au uitat și au zis: noi avem toate instituțiile astea care nu au nicio valoare de întrebuințare. Consiliul de Securitate, ONU, nu avem ce face cu astea. Nu pot să le reformez, că sunt creația unui ciclu istoric care a dispărut. Și atunci construim alături.”, conchide invitatul.