Dan Dungaciu: „Americanii nu renunță la Europa. Își asumă Europa”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a explicat de ce noua strategie americană transmite Europei un mesaj important: nu se rupe de ea, dar nici nu o mai vede ca pe civilizația cu care a construit lumea occidentală. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Europa nu mai este ce a fost

Dan Dungaciu explică modul în care SUA privesc Europa. El spune că americanii nu renunță la Europa, ci îi atrag atenția că a deviat de la valorile comune care au definit cândva civilizația euroatlantică.

„Europenilor le spun, domnilor, vedeți că aveți o problemă. Cum spun titlurile, America se rupe de Europa? Nu, nu. America își asumă Europa și îi spune Europei: noi am fost civilizația euroatlantică, noi am fost împreună, noi ne-am născut din voi, apoi am făcut cea mai puternică lume, lumea occidentală, lumea NATO, lumea Uniunii Europene, lumea puternică, lumea care a împărățit, ca să zic așa, planeta. Și acum voi, pe voi nu vă mai recunoaștem. (…) Împotriva partidelor care sunt purtătoarele acelor valori care a făcut civilizația asta europeană prosperă. Civilizația asta a condus lumea când era bazată pe niște valori. Voi acum începeți să le zdrobiți.”, explică analistul.

Dan Dungaciu: „Un ciclu istoric se termină după 1989”

Profesorul a discutat și despre transformările globale anticipate de strategia americană. El spune că SUA consideră depășite structurile internaționale născute după Al Doilea Război Mondial și după 1989. În același timp, americanii văd viitorul în formarea unui grup restrâns de mari puteri care vor discuta problemele lumii: SUA, China, Rusia, India și Japonia.