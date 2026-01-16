Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Adrian Marinescu: „Este o teamă generală de cuvântul vaccin”

Adrian Marinescu: „Este o teamă generală de cuvântul vaccin”

16 ian. 2026, 12:00

În ediția din 15 ianuarie 2026 a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Marinescu a vorbit despre reticența crescută a populației față de vaccinare, în special față de vaccinul antigripal, fenomen accentuat după pandemie. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show.

Marinescu a explicat că mulți oameni evită vaccinarea nu din motive medicale, ci din cauza unei temeri generale legate de termenul „vaccin”. El a arătat că pacienții cer garanții absolute — imposibil de oferit în medicină — și resping explicațiile privind reducerea riscului sau a severității bolii.

Adrian Marinescu: „Dacă întrebi pe cineva de ce nu se vaccinează anti-gripal, nu știe ce să-ți zică. Oamenii spun așa – garantează-mi că dacă mă vaccinez nu fac gripă și va fi totul perfect. Nu poți să îți garantez asta. În momentul în care îi explici că probabilitatea de a face gripă e mică și dacă o face va fi în formă ușoară, îți spune că nu e suficient. Vrea garanție. Unii ascultă, dar alții nu. E teama de cuvântul „vaccin” în general. E mai rău după pandemie. Vaccinul anti-gripal se adaptează în fiecare an în funcție de varianta virală. Au fost ani în care eficacitatea a fost ceva mai redusă, dar nu înseamnă că nu a fost.”

