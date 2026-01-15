Adrian Marinescu: „Persoanele în vârstă sau cele cu boli cronice ar trebui să meargă la spital chiar și la o simplă răceală”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, medicul Adrian Marinescu, manager al Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”, a vorbit despre simptomele gripei și care este momentul în care trebuie să mergi la spital. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la „Marius Tucă Show”, Adrian Marinescu a vorbit despre simptomele gripei, dar și despre momentul în care trebuie să mergi la spital. Acesta a început prin a spune că cine a trecut printr-o gripă îi recunoaște simptomele. Gripa nu se manifestă doar ca o răceală, ci are specifică durerea musculară și senzația de „a fi bătut”. Medicul susține că vârstnicii cu comorbidități ar trebui și la o răceală să meargă la spital.
„Bine, vor să rămână acasă, dar să fie și cu concediu medical. Adică să nu aibă o problemă la job? Da, corect, să fie rezolvat. Și mai e ceva, românul de obicei vrea un diagnostic fără să meargă la spital, fără să se testeze, că știe el că e gripă. Prin telefon dacă se poate sau să simtă… Că dacă se uită pe net își dă seama că are cancer în ultimul stadiu. Dar vorbim foarte serios. Cine a trecut printr-un episod de gripă, va recunoaște ușor simptomele. Deci nu e vorba că ai doar tuse sau febră și lucruri pe care le ai și în alte infecții respiratorii. Da, e starea proastă pe care o ai dintr-o dată, te pune la pat și sunt acele dureri musculare și articulare, senzația că ai fost bătut. Când ai trecut printr-un episod de gripă faci diferența. Tot foarte adevărată este și întrebarea când mă duc la spital. Aici ar trebui să ajungem la termenul de persoană vulnerabilă. Știu că am tot zis în pandemie, și poate nu ar trebui să folosim termenul, dar dacă e cineva în vârstă care, să spunem că are peste 70 de ani, are boli cronice, are boli de inimă sau alte boli pulmonare… Acea persoană și la o simplă răceală, nu mai vorbesc de gripă, ar trebui să ajungă la spital. Dar numai că sunt în extremă ceilalți, tinerii. Care au niște simptome ușoare, ar putea să rămână acasă și sunt primii care ajung la camera de gardă. Unde vor fi niște timp de așteptare, probabil niște ore. Se stă, dar asta nu înseamnă că medicii nu își dau silința să facă tot ce se poate…”, a explicat medicul.