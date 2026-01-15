Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Adrian Marinescu: „Persoanele în vârstă sau cele cu boli cronice ar trebui să meargă la spital chiar și la o simplă răceală”

Adrian Marinescu: „Persoanele în vârstă sau cele cu boli cronice ar trebui să meargă la spital chiar și la o simplă răceală”

Andrei Rosz
15 ian. 2026, 22:28, Marius Tucă Show
Adrian Marinescu: „Persoanele în vârstă sau cele cu boli cronice ar trebui să meargă la spital chiar și la o simplă răceală”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, medicul Adrian Marinescu, manager al Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”, a vorbit despre simptomele gripei și care este momentul în care trebuie să mergi la spital. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Adrian Marinescu: „Dacă e cineva în vârstă care are boli cronice, are boli de inimă sau alte boli pulmonare… Acea persoană și la o simplă răceală ar trebui să ajungă la spital. Numai că sunt în extremă ceilalți, tinerii. Care au niște simptome ușoare, ar putea să rămână acasă și sunt primii care ajung la camera de gardă.

Invitat la „Marius Tucă Show”, Adrian Marinescu a vorbit despre simptomele gripei, dar și despre momentul în care trebuie să mergi la spital. Acesta a început prin a spune că cine a trecut printr-o gripă îi recunoaște simptomele. Gripa nu se manifestă doar ca o răceală, ci are specifică durerea musculară și senzația de „a fi bătut”. Medicul susține că vârstnicii cu comorbidități ar trebui și la o răceală să meargă la spital.

„Bine, vor să rămână acasă, dar să fie și cu concediu medical. Adică să nu aibă o problemă la job? Da, corect, să fie rezolvat. Și mai e ceva, românul de obicei vrea un diagnostic fără să meargă la spital, fără să se testeze, că știe el că e gripă. Prin telefon dacă se poate sau să simtă… Că dacă se uită pe net își dă seama că are cancer în ultimul stadiu. Dar vorbim foarte serios. Cine a trecut printr-un episod de gripă, va recunoaște ușor simptomele. Deci nu e vorba că ai doar tuse sau febră și lucruri pe care le ai și în alte infecții respiratorii. Da, e starea proastă pe care o ai dintr-o dată, te pune la pat și sunt acele dureri musculare și articulare, senzația că ai fost bătut. Când ai trecut printr-un episod de gripă faci diferența. Tot foarte adevărată este și întrebarea când mă duc la spital. Aici ar trebui să ajungem la termenul de persoană vulnerabilă. Știu că am tot zis în pandemie, și poate nu ar trebui să folosim termenul, dar dacă e cineva în vârstă care, să spunem că are peste 70 de ani, are boli cronice, are boli de inimă sau alte boli pulmonare… Acea persoană și la o simplă răceală, nu mai vorbesc de gripă, ar trebui să ajungă la spital. Dar numai că sunt în extremă ceilalți, tinerii. Care au niște simptome ușoare, ar putea să rămână acasă și sunt primii care ajung la camera de gardă. Unde vor fi niște timp de așteptare, probabil niște ore. Se stă, dar asta nu înseamnă că medicii nu își dau silința să facă tot ce se poate…”, a explicat medicul.

Recomandarea video

Citește și

MARIUS TUCĂ SHOW Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 16 ianuarie, de la ora 20.00
22:00
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 16 ianuarie, de la ora 20.00
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Singurii care au salutat proiectul de unire inițiat de Maia Sandu au fost cei de la AUR”
11:30
Dan Dungaciu: „Singurii care au salutat proiectul de unire inițiat de Maia Sandu au fost cei de la AUR”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Consecința cu Groenlanda pe care Macron o știe este că teritoriile franceze de peste mări pot avea aceeași soartă”
10:00
Dan Dungaciu: „Consecința cu Groenlanda pe care Macron o știe este că teritoriile franceze de peste mări pot avea aceeași soartă”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Nu poți să declari că dacă România ar fi avut arme nucleare, ar fi intervenit în Groenlanda”
09:00
Dan Dungaciu: „Nu poți să declari că dacă România ar fi avut arme nucleare, ar fi intervenit în Groenlanda”
ACTUALITATE Silviu Predoiu: „Nicușor Dan reprezintă România. Nu Nicușor Dan era pe pistă, uitat. România era acolo, uitată de lume”
08:30
Silviu Predoiu: „Nicușor Dan reprezintă România. Nu Nicușor Dan era pe pistă, uitat. România era acolo, uitată de lume”
ACTUALITATE Silviu Predoiu: „Bolojan nu și-a făcut treaba din fișa postului, dar vorbește despre eficiența aparatului bugetar”
08:00
Silviu Predoiu: „Bolojan nu și-a făcut treaba din fișa postului, dar vorbește despre eficiența aparatului bugetar”
Mediafax
Veste proastă pentru absolvenții de facultate. De ce ești încă singur?
Digi24
Povestea tragică a ultimei prințese a Iranului. A fost nevoită să fugă din țară la nouă ani și a murit la 31 în exil
Cancan.ro
Cauza morții Nicoletei Drăgușin. Boala nemiloasă de care suferea jurnalista, de fapt
Prosport.ro
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Adevarul
Manifestanții suveraniști, împiedicați de jandarmi să sară pe motociclistul Adrian Băzăvan, după ce acesta a proiectat celebra replică „Marș la Moscova” pe o clădire
Mediafax
Dacă nu vrei ca AI să-ți citească e-mailurile din Gmail, modifică această setare: durează 10 secunde
Click
Zodia care va fi protejată de Divinitate până pe 25 ianuarie. Primește o veste bună, reia legătura cu o persoană din trecut și îi apar în cale noi oportunități
Digi24
Imagini cu momentul în care a fost capturat asasinul lui Adrian Kreiner, în Indonezia. El era pe lista celor mai căutați infractori
Cancan.ro
Descoperirea care i-a alarmat pe 'greii' din Pro TV. Nereguli în echipa lui Cătălin Măruță
Ce se întâmplă doctore
Ninsori viscolite, ploaie cu gheață și -9 grade Celsius. Pe ce dată scăpăm de iarnă în București, potrivit meteorologilor Accuweather
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Promotor.ro
Interviu exclusiv | Românca ce poate deveni prima femeie din Formula 1: „Sunt singura din clasamentul FIA”
Descopera.ro
A fost găsită dovada absolută că planeta Marte a fost...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă face ghidușii într-o noapte cu o vecină de scară: – Cum ai putut să faci așa ceva?!
Descopera.ro
După ce a revoluționat astronomia și cosmologia, Telescopul Hubble este tot mai aproape de finalul exploziv
VIDEO Satele și comunele mici ar putea rămâne fără Poliție Locală. Ce prevede noul proiect de lege
21:50
Satele și comunele mici ar putea rămâne fără Poliție Locală. Ce prevede noul proiect de lege
POLITICĂ Traian Băsescu, mulțumit de noile impozite pe proprietate impuse de Bolojan. Cât va plăti fostul președinte pentru mașină
21:43
Traian Băsescu, mulțumit de noile impozite pe proprietate impuse de Bolojan. Cât va plăti fostul președinte pentru mașină
TENSIUNI Casa Albă anunță că nu-i pasă de poziția Europei pe Groenlanda. Olanda și UK au trimis fiecare câte 1 militar să apere teritoriul danez
21:31
Casa Albă anunță că nu-i pasă de poziția Europei pe Groenlanda. Olanda și UK au trimis fiecare câte 1 militar să apere teritoriul danez
POLITICĂ Victor Ponta: „USR controlează Guvernul Bolojan pe model PCR. PCR-ul cu 5% a preluat tot. 10% are USR-ul”
21:07
Victor Ponta: „USR controlează Guvernul Bolojan pe model PCR. PCR-ul cu 5% a preluat tot. 10% are USR-ul”
NEWS ALERT România a primit undă verde pentru proiectele de apărare din programul SAFE. Despre ce sumă este vorba și când vin primii bani
21:00
România a primit undă verde pentru proiectele de apărare din programul SAFE. Despre ce sumă este vorba și când vin primii bani
LIVE UPDATE 🚨 Criza iraniană, dezvăluiri The New York Times: De teamă că nu face față unui atac iranian, Netanyahu i-a cerut lui Trump să nu atace Teheranul
20:50
🚨 Criza iraniană, dezvăluiri The New York Times: De teamă că nu face față unui atac iranian, Netanyahu i-a cerut lui Trump să nu atace Teheranul

Cele mai noi

Trimite acest link pe