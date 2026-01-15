Adrian Marinescu: „Persoanele în vârstă sau cele cu boli cronice ar trebui să meargă la spital chiar și la o simplă răceală”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, medicul Adrian Marinescu, manager al Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”, a vorbit despre simptomele gripei și care este momentul în care trebuie să mergi la spital. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Adrian Marinescu: „Dacă e cineva în vârstă care are boli cronice, are boli de inimă sau alte boli pulmonare… Acea persoană și la o simplă răceală ar trebui să ajungă la spital. Numai că sunt în extremă ceilalți, tinerii. Care au niște simptome ușoare, ar putea să rămână acasă și sunt primii care ajung la camera de gardă.”

Invitat la „Marius Tucă Show”, Adrian Marinescu a vorbit despre simptomele gripei, dar și despre momentul în care trebuie să mergi la spital. Acesta a început prin a spune că cine a trecut printr-o gripă îi recunoaște simptomele. Gripa nu se manifestă doar ca o răceală, ci are specifică durerea musculară și senzația de „a fi bătut”. Medicul susține că vârstnicii cu comorbidități ar trebui și la o răceală să meargă la spital.