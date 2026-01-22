Adrian Năstase: „Documentul Consiliului de Pace este ceva halucinant – membru poate fi doar cineva invitat de Trump”

În ediția din 20 ianuarie 2026 a emisiunii Marius Tucă Show, fostul prim-ministru Adrian Năstase a comentat documentul de constituire a Consiliului pentru Pace, inițiat de administrația Donald Trump, calificându-l drept „halucinant” prin modul în care este definită calitatea de membru. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show.

Adrian Năstase a explicat că documentul este gândit ca o structură alternativă, care ar putea ajunge să substituie ONU. Potrivit acestuia, problema majoră apare în momentul în care accesul la calitatea de stat membru este condiționat exclusiv de invitația președintelui Statelor Unite. Fostul premier a afirmat că, în aceste condiții, Consiliul pentru Pace își pierde caracterul multilateral și devine o construcție politică personalizată, subordonată unei singure puteri.

Adrian Năstase: „Carta Consiliului pentru Pace este un document care a fost lansat pentru 60 de țări care ar trebui cumva, împreună, să înlocuiască eventual ONU, întâi pentru Gaza. Documentul pe care ar trebui să îl semneze cei 60 de lideri este ceva halucinant. Calitatea de membru – stat membru poate fi doar un stat invitat de președintele Trump. Atunci nu mai e Consiliu pentru Pace, ci este Consiliul American pentru Pace, este Consiliul lui Trump pentru Pace.”

