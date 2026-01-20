Adrian Năstase: „Strategia noastră de securitate națională a fost proiectată înainte de cea americană, dar sunt asemănătoare”

Într-o ediție a emisiunii Marius Tucă Show, difuzată marți seara, Adrian Năstase a explicat de ce România refuză să intre într-un presupus „Consiliu al Păcii” alături de Vladimir Putin. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Discuția a pornit de la frontiere și securitate, cu referire la interesul american pentru Groenlanda. Adrian Năstase a legat subiectul de Strategia Națională de Apărare a României, asemănătoare celei americane.

„Îți arăt atunci strategia națională de apărare a țării, care este făcută, după cea americană” , spune Adrian Năstase

Un punct central al intervenției a fost respectarea frontierelor postbelice. Năstase a amintit tratatul de pace de după Al Doilea Război Mondial (semnat inclusiv de România) și Actul Final de la Helsinki (1975), care au consfințit „intangibilitatea frontierelor” și au adus stabilitate în Europa

„La un anumit moment, toate statele au spus, acum, ăsta este punctul zero, după Al Doilea Război Mondial. Stabilim frontierele într-un anumit fel și le respectăm. Tratatul de pace de după Al Doilea Război Mondial, asta spune. În primul rând, că în tratatul ăla a fost semnat și de România. Iar teritoriile au fost luate mai înainte, dar s-a mai confirmat odată în Europa și atunci când la Helsinki în 1975, din nou s-a spus că frontierele sunt intangibile și asta a asigurat o anumită stabilitate și pace în Europa” , spune Năstase

Din perspectivă jurnalistică, Marius Tucă a văzut acțiunile lui Donald Trump ca o bătălie globală între suveranism și progresism: