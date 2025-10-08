Adrian Severin: „Dacă Macron va pica, lucrurile în România nu se vor îndrepta imediat”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Adrian Severin a vorbit despre o așa-numită „linie franceză” pe care România ar fi urmat-o în ultimele luni, acuzând autoritățile române de obediență față de interesele președintelui Emmanuel Macron, în pofida intereselor României. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Adrian Severin a acuzat o anumită obediență a României față de liderul francez Emmanuel Macron și față de interesele așa-zisului său cerc, care, susține el, nu coincid cu adevăratele interese ale Franței. Severin a mai subliniat că plecarea președintelui Emmanuel Macron de la conducerea Franței nu ar schimba prea mult situația politică din România, deoarece, susține el, există deja oameni care ar continua să ducă această agendă mai departe și să promoveze aceste interese.

„Și România a făcut o politică, dacă luăm numai ultimele luni de când domnul Bolojan a fost președinte interimar și continuând până în prezent, o politică franceză aici. O politică obedientă în aplicarea unor măsuri dorite de Franța și care erau în interesul acestei țări. Dar eu spun că aceste măsuri n-au fost în interesul Franței. Aceste măsuri au fost în interesul clicii lui Macron. Este limpede că Franța nu dorește un război cu Estul, cu vecinii din Est. Franța nu dorește prăbușirea Uniunii Europene. Franța nu dorește, ca economie europeană, să se adâncească în criză. Cu atât mai mult cu cât, iată, emanciparea vechilor colonii franceze le face pe acestea, sau le-a făcut deja, să se distanțeze de francezi prin Africa, prin Asia și prin alte locuri. Deci, în aceste condiții, Franța are alte interese, și este clar. Alegătorul francez și-a spus de fiecare dată cuvântul, când a fost cât de cât lăsat să o facă, și are alte interese decât cele ale domnului Macron și ale echipei pe care el o servește.

Dacă facem o comparație cu migrația, să spunem așa, sau cu soarta neobolșevismului după alegerea lui Donald Trump în Statele Unite. Donald Trump s-a pronunțat împotriva acestui globalism cultural, acestui globalism neomarxist sau sorosist, neobolșevic, și am fi zis că gata, e în regulă. Cel puțin în America problema e rezolvată. E rezolvată? Nu. Pentru că nu se schimbă aceste lucruri imediat. Ba mai mult, există structuri, instituții care au fost infestate cu sorosiști, cu neobolșeviști. Odată, pentru că sunt plătiți și trebuie să livreze, și, în al doilea rând, pentru că, dacă își pierd banii pe care îi încasau până acum, au tot interesul să se opună unei asemenea transformări. Dar nu numai asta s-a întâmplat în lume. Constatăm că centrul de comandă, care era în America, al acestui neobolșevism, a trecut în Europa. Și acum vin la chestiunea noastră.

Și dacă pică domnul Macron, credeți că în România, automat, lucrurile se vor îndrepta? Păi răspunsul este limpede. De aceea spuneam și mai devreme cumva, în fiecare secundă în care noi vorbim aici, sistemul statului român, sistemul instituțional al statului român, este infestat cu neobolșevism. Cu oamenii lor. Îi vedeți peste tot. Și dintr-o semi-clandestinitate, acest stat subteran devine suprateran și intră, ca apa din sol contaminată, în plante, în animale. Intră în tot. În Italia, mă rog, nu mai vreau să spun povestea, în justiția italiană, nici până în ziua de astăzi, infestată după cel de-al Doilea Război Mondial, din diverse considerente, lucrurile nu s-au îndreptat.

Deci așa se va întâmpla și la noi. Iar aici va fi ce? Pe de o parte, comanda externă se schimbă, pe de altă parte, receptorul intern rămâne același. Pe de-a treia parte, dacă doriți, populația va crede că se poate manifesta, iar anumite forțe politice române sau, mă rog, ale societății civile se vor manifesta și se va întări, încurajată de schimbarea de la Paris, și se va amplifica conflictul cu cei care dețin puterea și nu o vor părăsi, chiar dacă stăpânul de la Paris a plecat.”