Adrian Severin: „Conform soțului Victoriei Nuland, ROMÂNIA a încălcat regulile neutralitatii în războiul dintre Ucraina și Rusia”

Adrian Severin, invitat la emisiunea Marius Tucă pe 7 octombrie 2025, atrage atenția asupra unui pericol grav pentru România: intrarea țării în război. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Adrian Severin atrage atenția asupra unui pericol grav pentru România: intrarea țării în război. El vorbește despre încălcarea neutralității de către România în conflictul dintre Rusia și Occidentul Euroatlantic, mai ales datorită poziției geografice strategice. Severin spune că România a devenit practic participantă la conflict, chiar dacă nu trage efectiv cu arma, prin sprijinul acordat Ucrainei și gazduirea unor baze militare pe teritoriul său.

„Pe termen scurt, cel mai grav lucru este intrarea noastră în război, nu perspectiva intrării și faptul intrării, a spus-o Robert Kagan și de obiectivitatea lui în această privință nu ne putem îndoi. Este un celebru autor de lucrări de politică internațională și un neo-conservator american, care, desigur, poate să emită idei cu care nu suntem de acord, dar observațiile lui le face cu toată buna credință, cu toată corectitudinea. Și el a spus că România a încălcat regulile neutralități în războiul dintre Ucraina și Rusia” , spune Adrian Severin.

Mai mult, el mai avertizează că, deși România încă nu este considerată oficial parte în război de către Rusia, situația poate evolua rapid și în mod periculos. Dacă războiul se va încheia cu înfrângerea taberei din care face parte România, țara noastră ar putea fi supusă unor condiții dificile la negocierile de pace