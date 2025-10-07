Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Adrian Severin: „Conform soțului Victoriei Nuland, ROMÂNIA a încălcat regulile neutralitatii în războiul dintre Ucraina și Rusia”

Adrian Severin: „Conform soțului Victoriei Nuland, ROMÂNIA a încălcat regulile neutralitatii în războiul dintre Ucraina și Rusia”

Serdaru Mihaela
07 oct. 2025, 23:45, Marius Tucă Show
Adrian Severin: „Conform soțului Victoriei Nuland, ROMÂNIA a încălcat regulile neutralitatii în războiul dintre Ucraina și Rusia

Adrian Severin, invitat la emisiunea Marius Tucă pe 7 octombrie 2025, atrage atenția asupra unui pericol grav pentru România: intrarea țării în război. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Adrian Severin atrage atenția asupra unui pericol grav pentru România: intrarea țării în război. El vorbește despre încălcarea neutralității de către România în conflictul dintre Rusia și Occidentul Euroatlantic, mai ales datorită poziției geografice strategice. Severin spune că România a devenit practic participantă la conflict, chiar dacă nu trage efectiv cu arma, prin sprijinul acordat Ucrainei și gazduirea unor baze militare pe teritoriul său.

„Pe termen scurt, cel mai grav lucru este intrarea noastră în război, nu perspectiva intrării și faptul intrării, a spus-o Robert Kagan și de obiectivitatea lui în această privință nu ne putem îndoi. Este un celebru autor de lucrări de politică internațională și un neo-conservator american, care, desigur, poate să emită idei cu care nu suntem de acord, dar observațiile lui le face cu toată buna credință, cu toată corectitudinea. Și el a spus că România a încălcat regulile neutralități în războiul dintre Ucraina și Rusia” , spune Adrian Severin.

Mai mult, el mai avertizează că, deși România încă nu este considerată oficial parte în război de către Rusia, situația poate evolua rapid și în mod periculos. Dacă războiul se va încheia cu înfrângerea taberei din care face parte România, țara noastră ar putea fi supusă unor condiții dificile la negocierile de pace

„Dacă noi vom fi în tabăra învinșilor, cine știe ce pretenții vor fi în legătură cu noi la Conferința de Pace în negocierile de pace (…) Cum în acele negocieri va participa și mai mult ca sigur și mi se pare corect să fie așa va participa și partenerul nostru strategic, Statele Unite, care deocamdată la ora actuală ajung să fie un partener doar aparent pe hârtie. S-ar putea să ne trezim că o să se ia angajamente care nu ne vor conveni deloc” , conchide Adrian Severin

Mediafax
23:14
23:07
22:28
22:11
22:04
