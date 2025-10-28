Adrian Severin: „Cu pensii mai mari sau mai mici, judecătorii procedează exact LA FEL”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin, fost Ministru al Afacerilor Externe, a vorbit despre libertatea fundamentală a fiecărui individ la viață intimă. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Adrian Severin: „Nu ne place să dormim în vitrină și să treacă lumea să ne uite cum dormim, chiar dacă somnul e natural. Nu ne place să fie ascultate convorbirile noastre, chiar dacă n-am spus nimic, știu eu, care să afecteze securitatea.”

Invitat la Marius Tucă Show, Adrian Severin a vorbit despre dreptul fiecărui individ la viață intimă. Acesta a vorbit despre zeci de mii de ascultări, interceptări, în sine, invadări ale vieții private. Politicianul susține că nu este despre ce vorbești, ci despre faptul că ești ascultat. Intimitatea oamenilor este încălcată și asta este o problemă fundamentală.

„Dar deja se știe că sunt zeci de mii de ascultări. Niciun cetățean nu știe. Până la urmă mă ascultă pe mine, ascultă pe altul… Ce o să spun? Dar pe mine de ce să mă asculte? Nu contează. Vorbești în somn și spui ceva care poate să fie interpretat ca un gând dușmănos. Deci numărul acesta, faptul se află, procesul este cunoscut, nu detaliile lui… Asta creează o stare de teroare în populație. Asta este o primă chestiune care este extrem de gravă. A doua chestiune este că și dacă nu s-a ajuns la niște procese, ba chiar dacă s-ar fi ajuns la procese, s-ar fi văzut netemeinicia acestor aprobări. Faptul în sine că ni s-a intrat în intimitate, chiar dacă după aceea ni se spune că, la un moment dat, știți că în perioada cutare ați fost ascultat. Faptul ăsta, că am fost o dată ascultat, că s-a intrat în intimitatea mea, s-ar putea să se repete oricând. Atunci n-am știut. Mie și celor apropiați cărora le-am spus întâmplarea, ne creează o temere permanentă și, cum să spun, o stare proastă pentru că a fost violată intimitatea, chiar dacă eu n-am spus nimic rău, chiar dacă… Asta e foarte, dreptul la intimitate este fundamental. Nu ne place să dormim în vitrină și să treacă lumea să ne uite cum dormim, chiar dacă somnul e natural. Nu ne place să fie ascultate convorbirile noastre, chiar dacă n-am spus nimic, știu eu, care să afecteze securitatea.”, a menționat fostul ministru.

Severin: „Acești judecători, iată și foarte bine plătiți, nu sunt liberi”

Acesta a continuat prin a spune că toată problema pensiilor speciale nu este altceva decât o diversiune. Politicianul susține că judecătorii, cu pensii mai mari sau mai mici, sunt exact la fel. Comportamentul magistraților, susține Severin, nu este influențat de câți bani primesc. Acesta reclamă că justiția din România nu este reformată. Politicianul susține și că magistrații, oricât sunt plătiți, nu sunt liberi.