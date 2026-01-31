Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Adrian Severin: „Huiduielile de la Iași au fost adresate și lui Macron. El ni l-a furnizat pe Nicușor”

Alexandra Anton Marinescu
31 ian. 2026, 08:30, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Adrian Severin, fost ministru al Afacerilor Externe, a vorbit despre influența externă asupra conducerii României și despre modul în care marile puteri europene controlează deciziile politice și militare. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

„Nici cei mai răi domnitori fanarioți nu au condus țara așa”

Severin spune că situația actuală a României este mai gravă decât în cele mai dure momente din trecut. El explică faptul că lucrurile sunt atât de evidente încât nu mai pot fi negate și că mulți specialiști au avertizat de mult timp asupra acestui fenomen. Severin arată că influența străină nu mai este subtilă.

„Cei mai răi domnitori fanarioți, aia care au fost cei mai răi, nu au gestionat aceste țări, această țară, acest pământ, în acest fel. Deci lucrurile sunt așa, cumva, sunt… Nici nu știu ce să spun, mă blochez. De ce? Pentru că lucrurile sunt atât de evidente. Noi le-am repetat, noi le spunem. Doamna Eftimie a spus-o de mai multe ori și o spune foarte bine. Știm deja, am prevăzut lucrul ăsta atunci când el nu era foarte clar. Acum este cât se poate de explicit, așa cum a spus-o.”, afirmă invitatul.

Adrian Severin: „Huiduielile de la Iași erau adresate și domnului Macron pentru că dânsul ni l-a furnizat pe Nicușor Dan”

Adrian Severin explică faptul că politica de înarmare a României nu este una liberă. El spune că statul român ajunge să cumpere armament doar de la marii producători europeni, în special Franța și Germania.

„Dacă vrem să cumpărăm armament, nu putem să cumpărăm decât de la cei care produc. Iar în Europa, cei care produc, în special, sunt francezii și cu nemții.  Conducătorii acestei țări, guvernatorii acestei țări sunt puși în funcție de Paris. Dacă nu ar fi fost Parisul să-i pună în funcție, nu erau aici, mă înțelegeți? Și atunci, sigur că, dacă vreți și să o luăm și așa, îmi pare rău pentru domnul ambasador al Franței care, probabil, ne urmărește sau colegii dumneavoastră care sunt de serviciu în seara asta. Îmi pare rău, dar huiduielile de la Iași erau adresate și domnului Macron pentru că dânsul ni l-a furnizat pe Nicușor Dan. Sigur, armata română e nepregătită pentru un război. Dacă noi suntem, doamne ferește…”, spune fostul ministru.

