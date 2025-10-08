Adrian Severin: „Informațiile care vin din Occident ACUZĂ intervenția Franței și Bruxelles-ului în alegerile din România”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin, fost Ministru al Afacerilor Externe, a vorbit despre implicarea Franței în alegerile din România. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Adrian Severin a vorbit despre implicarea Franței în alegerile din România. Acesta a început prin a spune că autorii curentului opus sunt neo-bolșevicii. Acest termen, continuă politicianul, este unul foarte corect în ceea ce îi privește. Centrul de comandă, adaugă acesta, este în Occidentul European, în Franța și la Bruxelles, cu extindere la Londra și Berlin. Cel mai periculos, susține Severin, este Macron.
„Cei care sunt autori, cine se află la capătul acestui coridor, sunt, după părerea mea, neo-bolșevicii și văd că acest termen se recunoaște din ce în ce mai mult. Se folosește pentru că mi se pare că este cel mai corect. Ei sunt cei care se regăsesc, al căror centru de operație și de comandă, după părerea mea, este astăzi în Occidentul European și putem merge și mai departe și să spunem Paris, și să spunem Bruxelles, și mai putem spune și Londra, putem să spunem și Berlin. Sigur, acolo sunt nuanțe. Cred că cel mai periculos și cel mai activ dintre aceștia este domnul Macron. Președintele Franței spune foarte clar că eu când spun lucrurile acestea, nu ghicesc în cafea și culeg tot felul de informații de la diverse surse. Dar nu de la sursa rusească, nu de la surse estice în general, ci de la surse occidentale. Pentru că pot bănui că estici au un anumit interes și că interesul ăsta s-ar putea să-i facă să tragă niște concluzii partizane. Dar discutăm despre Occident, discutăm despre Statele Unite și acolo avem tot mai mulți analiști dintre cei mai redutabili. Nu găsesc un nume de analist serios care să aibă o altă opinie. Nu e unul… Toți sunt niște anonimi, cei care au altă opinie. Și ăștia sunt clar, cel mai important, cei mai importanți profesori universitari, militari, tot ce vreți sunt. În al doilea rând sunt oamenii administrației care de asemenea vin cu afirmații foarte clare. Unul dintre ei, reprezentantul Administrației pentru Inteligența Artificială și Tehnologie Avansată a spus-o, a publicat un text în care spune, absolut cu subiect și predicat, că Uniunea Europeană și Franța s-au amestecat în alegerile din România și lovitura de stat, silențioasa lovitură de stat a fost dată ca urmare a acestor ingerințe. Deci nu spunem noi și repet, nu luăm din Rusia Today informația, deși, să știți că sunt informații de acolo pe care le-am verificat și sunt în regulă, dar le dăm deoparte, cum să spun, aprioric, și ne uităm la informațiile care ne vin din Occident. Și vin asemenea informații, să știți și din mediile europene, vest europene, franceze, germane, altele britanice. Deci despre asta vorbim, situația e periculoasă.”, a explicat politicianul.