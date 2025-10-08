Adrian Severin: „Informațiile care vin din Occident ACUZĂ intervenția Franței și Bruxelles-ului în alegerile din România”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin, fost Ministru al Afacerilor Externe, a vorbit despre implicarea Franței în alegerile din România. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Adrian Severin: „Cred că cel mai periculos și cel mai activ dintre aceștia este domnul Macron. Președintele Franței spune foarte clar că eu când spun lucrurile acestea, nu ghicesc în cafea și culeg tot felul de informații de la diverse surse. ”

Invitat la Marius Tucă Show, Adrian Severin a vorbit despre implicarea Franței în alegerile din România. Acesta a început prin a spune că autorii curentului opus sunt neo-bolșevicii. Acest termen, continuă politicianul, este unul foarte corect în ceea ce îi privește. Centrul de comandă, adaugă acesta, este în Occidentul European, în Franța și la Bruxelles, cu extindere la Londra și Berlin. Cel mai periculos, susține Severin, este Macron.