Adrian Severin: „Într-o DEMOCRAȚIE bazată pe echilibrul puterilor în stat, nimeni nu-și poate permite să facă ce-i trece prin cap”

Comentariile lui Adrian Severin din emisiunea Marius Tucă Show din 28 octombrie 2025 reflectă o critică acerbă asupra modului în care unele evenimente și decizii politice au fost interpretate și gestionate în contextul democrației și al securității naționale. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Adrian Severin evidențiază o percepție de manipulare și de încălcare a principiilor democratice, susținând că anumite acțiuni, precum anularea unui vot popular, s-au făcut nu din motive legitime, ci pentru a păstra puterea și a evita o posibilă corectare a greșelilor de către instituțiile statului, în cazul în care iconița democrației era dislocată.

„Rezultatul primului tur a fost definit ca o amenințare la adresa Securității Naționale. Deci votul poporului, opțiunea poporului, este definită ca o amenințare la adresa Securității Naționale și de-aia a fost anulat, pentru că dacă nu era anulat, Securitatea Națională, vezi, doamne, era periclitată. De ce s-a anulat votul? Pentru că am auzit acum oameni, de la care nu puteam crede că voi auzi vreodată așa ceva, că spuneau că, da, sigur, bine s-a făcut, că totuși trebuie să… Ce contează legile? Ce contează principiile democratice? Când țara este amenințată? Amenințată de cine? De votul poporului? Exact de votul poporului” , spune Adrian Severin

De asemenea, el accentuează ideea că poporul, deși poate greși, are dreptul și capacitatea de a-și corecta propriile decizii prin mecanisme democratice. Însă, dacă aceste mecanisme sunt sabotatate sau blocate, democrația devine inutilă