Adrian Severin: „Nimeni nu critică liderii români la nivel european. Toți sunt aplaudați în DISPREȚ”

Andrei Rosz
28 oct. 2025, 23:30, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin, fost Ministru al Afacerilor Externe, a vorbit despre cum sunt tratați reprezentanții României la întrunirile internaționale. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Adrian Severin: „Se vede, clar se vede din limbajul trupului, când avem imaginile pe la Consiliile Europene, summit-urile NATO și așa mai departe, se vede că nu sunt prețuiți, dar pe de altă parte sunt protejați.

Invitat la Marius Tucă Show, Adrian Severin a vorbit despre cum sunt tratați reprezentanții României în politica externă. Acesta a început prin a spune că Viktor Orban este deseori criticat. În același timp, liderii români sunt aplaudați, dar cu dispreț. Severin susține că nimeni nu ne bagă în seamă. Acesta menționează că din limbajul trupului de la anumite summit-uri se poate observa lipsa de prețuire. Ca o adăugire, politicianul susține că nu sunt prețuiți liderii români, dar sunt protejați.

„Nu vedeți dumneavoastră că pe Viktor Orban îl tot înghesuie Uniunea Europeană? Ba că nu respectă statul de drept, ba că nu respectă nu știu ce democrație… Și sigur că nu-i perfect ce se întâmplă la Budapesta din punct de vedere al statului de drept. Dar unde e perfect? De noi nu vorbește nimeni în sensul acesta. Dimpotrivă, toți sunt aplaudați în dispreț, dacă pot spune așa. Sunt aplaudați… Adică îi vedeți că nu îi bagă nimeni în seamă pe liderii, pe reprezentanții noștri. Că nu îi numesc lideri pe ai noștri, ci reprezentanții noștri. Se vede, clar se vede din limbajul trupului, când avem imaginile pe la Consiliile Europene, summit-urile NATO și așa mai departe, se vede că nu sunt prețuiți, dar pe de altă parte sunt protejați. Adică nimeni nu spune nimic de rău, nu-i critică.”, a explicat fostul ministru.

Severin: „Ce s-a spus mai devreme, soarta este în mâinile poporului, nu mai este în mâinile unor instituții care practic sunt paralizate.

Politicianul a explicat factorii pentru care Viktor Orban este criticat. Acesta susține că politicianul de la Budapesta nu este perfect, face multe greșeli. Dar ceea ce sesizează Severin este că Orban nu este taxat pentru greșelile sale. Premierul Ungariei ar fi criticat chiar pentru politicile lui corecte, pentru faptele bune făcute.

„Îl critică pe Viktor Orban, îl critică, și mă repet, nu e perfect. Și putem să îl criticăm pentru diverse lucruri, numai că fundamental, criticile nu sunt rezultatul greșelilor lui, ci sunt rezultatul faptelor lui bune, politicilor lui corecte. Astea sunt  baza criticilor și nu greșelile pe care le va fi făcut absolut corect. În timp ce ai noștri sunt tolerați și poate chiar încurajați. Ce s-a spus mai devreme, soarta este în mâinile poporului, nu mai este în mâinile unor instituții care practic sunt paralizate.”, a explicat politicianul.

