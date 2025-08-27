Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Adrian Severin: „PARTIDELE tradiționaliste au fost USR-izate”

Adrian Severin: „PARTIDELE tradiționaliste au fost USR-izate"

Serdaru Mihaela
27 aug. 2025, Marius Tucă Show
Adrian Severin: „PARTIDELE tradiționaliste au fost USR-izate

În ediția din 26 august 2025 a emisiunii Marius Țucă Show, Adrian Severin a comentat starea actuală a principalelor partide politice din România — PSD și PNL. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Adrian Severin susține că aceste partide nu mai sunt ce au fost odată și se află pe cale de dispariție reală, deoarece au fost „userizate” sau „neobolșevizate”. Severin explică că PSD și PNL își mențin doar eticheta ca să păstreze o impresie în rândul populației că încă mai reprezintă valorile tradiționale ale partidelor lor. De fapt, liderii lor — inclusiv Marcel Ciolacu la PSD — promovează un „nou PSD” cu un mesaj aproape identic cu cel al USR-ului.

„PSD si PNL  sunt userizate sau neobolșevizate. (0:13) Și-au păstrat eticheta pentru ca să mai dea o senzație populației că sunt ceea ce au fost. (0:22) De fapt, chiar liderii lor, începând cu domnul Ciolacu, vorbeau despre noul PSD” , spune Adrian Severin.

Adrian Severin numește USR „partidul de extremă stânga” al României și subliniază că aceeași tendință „useristă” îi influențează și pe liberali, aceștia fiind conduși de „primul userist și neobolșevic al țării”.

„Pentru mine am vrut să înțeleg ce înseamnă stângă și dreaptă. Noi adesea numim dreapta stângă și stânga dreaptă. Dar de fapt partidul de stânga din România, de extremă stângă, este USR-ul categoric” , afirmă Severin.

În final, Severin consideră că această ideologie neomarxistă, reprezentată în principal de USR, a ajuns să fie prezentă „în toate partidele” majore din România.

