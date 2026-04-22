Adrian Severin: „Problema României este atât PNL-ul, cât și USR-ul, nu doar persoana lui Bolojan”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, a emisiunii lui Marius Tucă, Adrian Severin a vorbit despre votul negativ primit de către premier din partea membrilor PSD, dar și despre o posibilă cădere a actualului guvern.

Adrian Severin atrage atenția asupra unei erori pe care a remarcat-o în discursul public din ultima perioadă. Acesta este de părere că s-a pus focusul prea mult asupra premierului Bolojan și susține că plecarea acestuia din funcție nu va rezolva actuala problemă a României. Invitatul spune că PSD-ul ar fi trebuit să se focuseze mai degrabă asupra partidelor de la guvernare, și nu asupra unui singur om.

„Ar trebui să nu vorbim atât de mult de Bolojan, pentru că vom crea impresia că problema unică este Bolojan. Și că dacă acest guvern, exact așa cum e format acum, rămâne și în fruntea lui vine Gică Șapcă… Există un risc, pentru că vorbim de PSD, care ne-a arătat până acum că știe foarte bine refrenul acela: Adio, dar rămân cu tine. Ceea ce am vrut eu să subliniez este doar că nu numai domnul Bolojan e problema. Problema este atât partidul din care formal face parte și al cărui președinte formal este, cât și partidul din care, și mai ales partidul din care, în realitate face parte și pe care cu adevărat îl reprezintă, și anume USR. ”