Adrian Severin: „Spionarea aliaților, în special a SUA, a creat un spațiu necontrolat al serviciilor noastre”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Adrian Severin aduce o critică aspră modului de funcționare a serviciilor secrete române, dar și asupra relațiilor statului român cu statul american. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat în emisiunea Marius Tucă Show, Adrian Severin acuză de o oarecare naivitate conducerea serviciilor secrete din România, care în anii ’90 a acceptat ideea indusă de americani, conform căreia partenerii strategici nu ar trebui să se spioneze. El susține că această ipoteză este total greșită, deoarece spionajul între aliați reprezintă o garanție a siguranței și a controlului.

„În primul rând, este o greșeală pe care noi am făcut-o încă din 1990. Mă refer la cei care am avut putere atunci. Și anume, am încurajat serviciile noastre să coopereze cu serviciile americane. Acesta nu este un lucru rău. Acesta era un lucru bun, dar toate sunt bune în anumite doze. Știți că, într-o anumită doză, un medicament te vindecă și într-o altă doză… În plus, atunci noi am acceptat teza americană, și nu numai, dar în principal pe cea americană: „Nu mai desfășurați activități informative în America, fiindcă suntem parteneri, iar partenerii nu se spionează”. Am învățat peste ani că partenerii se spionează tocmai ca să fie siguri că rămân parteneri și că sunt prieteni. Aceasta a creat, să zic așa, un anumit spațiu de mișcare necontrolat al serviciilor noastre. Când am propus prin ’90 două proiecte de lege, și anume, controlul bugetar al serviciilor secrete, am greșit, ca dovadă că nimic nu s-a întâmplat. Ei pot să aibă ca acoperire societăți comerciale, dar nu pot încasa banii din acele societăți comerciale pentru a-și finanța operațiuni care scapă controlului bugetar. De asemenea, este nevoie și de control administrativ. Credeam că ele nu trebuie să rămână chiar așa de libere, să plutească în aer, ci trebuie să fie arondate celor care au nevoie de ele. De pildă, concret, Serviciul de Informații Externe trebuie să fie arondat Ministerului de Externe, că acesta are nevoie. Cui dau informații?”

Severin afirmă că statul român nu ar fi fost, de fapt, un aliat al statului american, ci că ar fi creat relații cu grupări specifice, lucru care a dus la o criză în rândul clasei politice române în momentul în care administrația americană s-a schimbat.

De asemenea, invitatul aduce o critică și la adresa serviciilor secrete care, spune el, au pus monopol pe domenii unde nu era necesar, cum ar fi presa.