Adrian Severin: „Războiul tulbură afacerile. Bursele vor reacționa pozitiv când se va discuta despre pace”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Adrian Severin a analizat schimbările geopolitice și efectele lor asupra economiei europene. Discuția a pornit de la rețelele de influență formate în ultimele două decenii și a ajuns la impactul războiului din Ucraina. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Pornind de la ideea că sistemele construite în 10–20 de ani sunt greu de destructurat, Severin a spus că aceste rețele nu sunt doar recente, ci osificate în timp. El consideră că procesul a început în România încă din anii 2005–2010. S-a accentuat odată cu referendumul din 2012.
„S-a osificat și asta n-a început de astăzi. Eu cred că de prin 2009, cel mai târziu 2010, chiar și 2005, dar era mai complicat, a început acest proces și el s-a accelerat de prin 2012 cu referendumul acela care a fost tot o lovitură de stat categorică de demitere a președintelui, care a fost invalidat pur și simplu, fără eventual să-l reluăm. Bun, să zicem că ăla n-a fost valid. Păi dacă n-a fost valid, înseamnă că n-ai niciun rezultat. Trebuie să-l repeți. Nu să spui că e în regulă cum a fost.”, afirmă invitatul.
Comentând analiza privind prăbușirea lui Macron și efectele asupra piețelor, Severin a spus că nu este vorba despre căderea unui lider, Se discută despre efectele unui război prelungit. Războiul sperie investitorii, pentru că banul „fuge” de instabilitate.
„Nu e deloc așa, dacă îmi dați voie. Războiul este cel care tulbură afacerile. Orice om de afaceri sau orice cetățean care cât de cât citește în domeniul ăsta sau se informează știe că războiul, revoluția, răscoala, cutremurul, pandemia, toate acestea sperie banul. Banul care este cel ce se investește pentru a realiza profit și afacerile merg. Dacă domnul Macron cade, care este identificat cu sabotarea păcii la care se poate ajunge în războiul acesta, nu ucraineano-rus, repet, euro sau la ora actuală este euro-rus, a fost euro-atlantico-rus, acum este doar euro. Americanii s-au retras și au fost de treaba, au șters-o, au întins-o.”, spune el.