Adrian Severin: „Războiul tulbură afacerile. Bursele vor reacționa pozitiv când se va discuta despre pace”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Adrian Severin a analizat schimbările geopolitice și efectele lor asupra economiei europene. Discuția a pornit de la rețelele de influență formate în ultimele două decenii și a ajuns la impactul războiului din Ucraina. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Adrian Severin: „Păi dacă n-a fost valid, înseamnă că n-ai niciun rezultat”

Pornind de la ideea că sistemele construite în 10–20 de ani sunt greu de destructurat, Severin a spus că aceste rețele nu sunt doar recente, ci osificate în timp. El consideră că procesul a început în România încă din anii 2005–2010. S-a accentuat odată cu referendumul din 2012.

„S-a osificat și asta n-a început de astăzi. Eu cred că de prin 2009, cel mai târziu 2010, chiar și 2005, dar era mai complicat, a început acest proces și el s-a accelerat de prin 2012 cu referendumul acela care a fost tot o lovitură de stat categorică de demitere a președintelui, care a fost invalidat pur și simplu, fără eventual să-l reluăm. Bun, să zicem că ăla n-a fost valid. Păi dacă n-a fost valid, înseamnă că n-ai niciun rezultat. Trebuie să-l repeți. Nu să spui că e în regulă cum a fost.”, afirmă invitatul.

„Războiul tulbură afacerile”

Comentând analiza privind prăbușirea lui Macron și efectele asupra piețelor, Severin a spus că nu este vorba despre căderea unui lider, Se discută despre efectele unui război prelungit. Războiul sperie investitorii, pentru că banul „fuge” de instabilitate.