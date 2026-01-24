Adrian Severin: „Rusia de astăzi nu mai este URSS nici din punct de vedere ideologic, nici din punct de vedere militar”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Adrian Severin, fost ministru al Afacerilor Externe, a discutat despre rolul istoric al NATO în Europa și despre schimbarea raportului de forțe după Războiul Rece. Analiza sa se referă și la diferențele dintre Rusia de astăzi și fosta Uniune Sovietică. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

NATO, scut împotriva conflictelor europene

Severin afirmă că NATO nu a avut doar un rol militar extern, ci și unul intern, esențial pentru Europa Occidentală. Alianța a funcționat ca un mecanism de prevenire a conflictelor dintre statele europene, după două războaie mondiale devastatoare.

„NATO a avut și un alt rol foarte important și pozitiv, zic eu, și anume să-i apere pe europeni de ei înșiși, pe vest-europeni de ei înșiși. NATO le-a zis: nu vă mai războiți între voi, v-ați războit între voi, ne-ați adus de două ori aici să luptăm ca să punem în ordine Europa, vă asigurăm noi liniștea și voi faceți bine și cooperați ca să puteți să vă ridicați economic și noi să profităm de pe urma capacității voastre economice. Acesta a fost rolul pozitiv.”, afirmă Adrian Severin.

Adrian Severin: „Rusia de astăzi nu mai este Uniunea Sovietică”

Invitatul susține că situația geopolitică s-a schimbat fundamental după încheierea Războiului Rece. El este de acord cu ideea că Rusia actuală nu mai poate fi comparată cu Uniunea Sovietică. Diferențele sunt majore, atât din punct de vedere ideologic, cât și militar.