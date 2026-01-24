Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Adrian Severin: „Rusia de astăzi nu mai este URSS nici din punct de vedere ideologic, nici din punct de vedere militar”

Alexandra Anton Marinescu
24 ian. 2026, 08:00, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Adrian Severin, fost ministru al Afacerilor Externe, a discutat despre rolul istoric al NATO în Europa și despre schimbarea raportului de forțe după Războiul Rece. Analiza sa se referă și la diferențele dintre Rusia de astăzi și fosta Uniune Sovietică. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

NATO, scut împotriva conflictelor europene

Severin afirmă că NATO nu a avut doar un rol militar extern, ci și unul intern, esențial pentru Europa Occidentală. Alianța a funcționat ca un mecanism de prevenire a conflictelor dintre statele europene, după două războaie mondiale devastatoare.

„NATO a avut și un alt rol foarte important și pozitiv, zic eu, și anume să-i apere pe europeni de ei înșiși, pe vest-europeni de ei înșiși. NATO le-a zis: nu vă mai războiți între voi, v-ați războit între voi, ne-ați adus de două ori aici să luptăm ca să punem în ordine Europa, vă asigurăm noi liniștea și voi faceți bine și cooperați ca să puteți să vă ridicați economic și noi să profităm de pe urma capacității voastre economice. Acesta a fost rolul pozitiv.”, afirmă Adrian Severin.

Adrian Severin: „Rusia de astăzi nu mai este Uniunea Sovietică”

Invitatul susține că situația geopolitică s-a schimbat fundamental după încheierea Războiului Rece. El este de acord cu ideea că Rusia actuală nu mai poate fi comparată cu Uniunea Sovietică. Diferențele sunt majore, atât din punct de vedere ideologic, cât și militar.

„Rusia de astăzi nu mai este Uniunea Sovietică din două motive. Nu este Uniunea Sovietică nici din punct de vedere ideologic, dar nici din punct de vedere al puterii militare. Gândiți-vă că granița pe care astăzi o are Rusia, granița vestică, este aproximativ granița de la Brest-Litovsk, granița de la pacea pe care a încheiat-o Lenin cu Germania. Deci, practic, asta arată slăbiciunea ei și teritorială, și din alte puncte de vedere și, din ce știu eu, pot să vă spun că rușii nu se mai gândesc și nici posibilități n-au să devină o superputere globală.”, spune Severin.

