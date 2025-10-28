Adrian Severin: „Siguranța națională se definește în funcție de cine o definește”

În ediția din 28 octombrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, fostul ministru de externe Adrian Severin a criticat modul în care este folosit conceptul de „siguranță națională” în România, afirmând că acesta a devenit un instrument abuziv, utilizat pentru a justifica acțiuni care limitează libertățile individuale. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show.

Adrian Severin a declarat că România se confruntă cu o „boală veche” a instituțiilor sale – tendința de a vedea amenințări la adresa siguranței naționale în aproape orice acțiune a cetățenilor. În opinia sa, definirea vagă și subiectivă a conceptului permite derapaje grave și transformă societatea într-un spațiu al suspiciunii generalizate.

Adrian Severin: „România e bolnavă. Asta cu mandatele de siguranță națională este o recidivă a bolii. Nu e o noutate pentru noi că această țară este o țară în care toată lumea pune în pericol siguranța națională. Trebuie să vedem și cum se definește siguranța națională. Ea se definește în funcție de cine o definește. Dacă sunt niște oameni cu ochelari de cal, cu minți înguste, dar și cu obiective care nu se pot acomoda cu ideea de libertate, atunci definim siguranța națională astfel încât până și băutul cafelei poate fi un atentat la siguranța națională.”

