Adrian Severin: „Trebuia să înțelegem că ordinea internațională este moartă și trebuie să vedem ce facem mai departe”

În ediția din 21 ianuarie 2026 a emisiunii „Marius Tucă Show", fostul ministru de Externe Adrian Severin a comentat implicațiile geopolitice ale mesajelor transmise după întâlnirea de la Davos, afirmând că ordinea internațională cunoscută până acum este definitiv depășită.

Severin a declarat că reacția firească nu ar trebui să fie lamentarea în fața prăbușirii vechii ordini, ci adaptarea rapidă la noua realitate strategică. El a susținut că, dacă Statele Unite decid să demoleze actualul sistem internațional, acesta va fi demolat indiferent de opoziție, iar statele care nu se adaptează riscă să rămână captive unui cadru care nu mai există.

Adrian Severin: „Dacă aș fi primit această scrisoare, aș fi tras concluzia că ordinea pe care o știam eu e moartă, n-are rost să plângem pe umărul ei. Dacă America își propune să o dărâme, ea va fi dărâmată și nu discut. Ordinea e ca o casă. Dacă vine constructorul să o dărâme, tu ce poți să faci? Ai fost chiriaș în casa aia. Sigur că dreptul internațional este important, pentru că avem nevoie de reguli, de predictibilitate. Moartea dreptului internațional e de plâns, dar nu trebuie să îmi pierd vremea plângând pe umărul dreptului internațional.”

