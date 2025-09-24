Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Adrian Severin: „USR-ul este programat și își face programul lui”

Alexandra Anton
24 sept. 2025, 23:30, Marius Tucă Show
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Adrian Severin a vorbit despre lipsa de direcție în politica românească. El a explicat că PSD este blocat, UDMR își păstrează autonomia, în timp ce USR funcționează după un program impus. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

PSD este blocat, USR-ul programat, UDMR-ul joacă pe felia lui

Severin a comentat situația din partidele politice. A spus că în timp ce PSD nu reușește să se mobilizeze, USR urmează un program prestabilit, iar UDMR se mișcă după regulile proprii. El a făcut diferența dintre modul în care acționează partidele.

„PSD-ul este blocat, pur și simplu este blocat. De atâta vreme nu are conducere, ei n-au avut timp să organizeze ceva. Dincolo, singurii care acționează coerent, dar pe banda lor, sunt udemeriștii și, evident, USR-ul. USR-ul știe, dar UDMR-ul este pe felia lui… cum a fost dintotdeauna. Acolo el își gestionează felia. USR-ul este, cum să spun, dirijat, este programat și el își face programul lui.”, afirmă Adrian Severin.

Adrian Severin: „UDMR-ul are o orientare strategică”

Severin a subliniat că UDMR are o strategie bine conturată și își stabilește tacticile în funcție de interese proprii. Spre deosebire de ei, spune el, USR nu are autonomie și urmează doar directivele primite.

„Vorbeam acum de UDMR. UDMR-ul are o orientare strategică, dar în cadrul aceleia, tactic, ei lucrează din capul lor, din mintea lor. Pe când la USR, nu. Ei au creierul spălat. Udemeriștii n-au creierul spălat.”, explică Adrian Severin.

