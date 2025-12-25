Sărbători în mijlocul războiului. Cum sărbătoresc ucrainenii al patrulea Crăciun, la 1400 de zile de la izbucnirea conflictului

S-au împlinit 1400 de zile de la izbucnirea războiului în Ucraina. O mie patru sute de zile în care cetățenii ucraineni au luptat împotriva conflictului armat pornit de Rusia și au căutat soluții să-și păzească familia și gospodăria. Este al patrulea Crăciun în care atmosfera de sărbătoare încearcă să le pună un zâmbet pe chip celor afectați de conflictul armat. Speranța și-o găsesc cu greu, spun cetățenii ucraineni. Tot astăzi, ucrainenii au încercat un asalt cu un roi de drone asupra Moscovei.

S-au împlinit 1400 de zile de când ucrainenii se află sub teroare. În tot acest timp, sărbătorile și le-au petrecut sub ropote de rachete și atacuri înfăptuite de armata rusă. Acum, în al patrulea Crăciun în care atmosfera de sărbătoare este pusă sub semnul unei griji continue, ucrainenii încearcă să își găsească speranța.

La Kiev, de exemplu, sunt deschise câteva târguri festive. O tânără mărturisește că „e dificil să îţi regăseşti puterea după atacuri, mai ales când ai copii”.

„Sincer, este foarte dificil să-ți regăsești puterea după astfel de atacuri, dar având doi copii, trebuie să îi susțin, să merg mai departe, să fiu fericită și să vin aici pentru a-mi regăsi buna dispoziție și să fiu fericită. Să am speranța că totul va fi bine”, a spus o tânără ucraineancă.

Infrastructura energetică este afectată

Infrastructura energetică a fost supusă la un val de atacuri, pe fondul tensiunilor permanente, ceea ce a generat pene de curent tot mai dese pe teritoriul ucrainean. Chiar și acum, în perioada sărbătorilor de iarnă, astfel de pene de curent sunt tot mai dese

„Toată lumea ar trebui să fie bine dispusă astăzi, pentru că trăim vremuri foarte grele. Astăzi, pentru ca noi să sărbătorim Forțele Armate ale Ucrainei, ei fac tot posibilul să ne asigure o stare de spirit bună. Cea mai importantă dorință este ca țara noastră să fie liberă, ca războiul să se termine, ca băieții noștri să se întoarcă acasă”, a mărturisit un bărbat din Ucraina.

Situația este mai dificilă decât s-ar fi crezut. Ministerul Energiei a anunțat că există restricții valabile chiar și pentru ziua de Crăciun, pe 25 decembrie 2025.

„Sunt probleme cu lumina, este foarte puțină lumină. Aici totul este frumos și bine iluminat, dar acestea funcționează cu generatoare. Noi nu avem generator acasă. Dar găsim timpul, ocazia și puterea să ne înveselim, să bem cafea, ceai, să ne zâmbim unii altora și să spunem că, slavă Domnului, am supraviețuit acestei nopți și sperăm că vom supraviețui și celei următoare”, a spus o tânără.

„În prezent, suntem fără electricitate aproape tot timpul. Dar ne-am asumat responsabilitatea de a organiza sărbătoarea în ciuda tuturor lucrurilor, în ciuda întunericului și în ciuda provocărilor”, a spus un ucrainean.

Autorul recomandă:

Sursă foto: capturi video Antena 3 CNN