Coreea de Nord prezintă imagini cu primul său submarin nuclear, capabil să transporte rachete ghidate

Coreea de Nord a publicat joi noi imagini cu primul său submarin cu propulsie nucleară, o navă masivă, comparabilă ca dimensiuni cu unele submarine de atac ale Marinei Statelor Unite. Fotografiile difuzate de presa de stat îl arată pe liderul Kim Jong Un inspectând submarinul purtător de rachete ghidate într-o facilitate de construcție interioară, ceea ce indică faptul că acesta nu a fost încă lansat la apă, scrie CNN.

Construirea unui submarin cu propulsie nucleară a fost de mult timp un obiectiv al lui Kim, discutat pentru prima dată la congresul partidului de guvernământ din 2021. Totuși, faptul că rivala sa, Coreea de Sud, a primit recent aprobarea administrației Trump pentru a-și dezvolta propriile submarine nucleare pare să fi adăugat un plus de urgență planurilor lui Kim.

Kim Jong-un califică drept „ameninţare” planurile Seulului de a construi submarine nucleare

Liderul nord-coreean Kim Jong-un a denunţat planul Coreei de Sud de a construi o flotă de submarine cu propulsie nucleară, cu aprobarea Statelor Unite, considerând demersul o ameninţare la adresa securităţii ţării sale.

În timpul unei inspecţii pentru a observa progresele în construcţia propriului submarin nuclear de 8.700 de tone, Kim a afirmat că planul „va agrava instabilitatea în regiunea Peninsulei Coreene”, potrivit declaraţiilor publicate joi de agenţia de ştiri nord-coreeană KCNA.

Phenianul consideră planurile Seulului „un act ofensiv care încalcă grav securitatea şi suveranitatea sa maritimă”, precum şi „o ameninţare la adresa securităţii sale care trebuie contracarată”.

Reacţia lui Kim vine după decizia autorităţilor americane de a ridica parţial restricţiile privind îmbogăţirea uraniului de către Coreea de Sud pentru a construi o flotă de submarine cu propulsie nucleară care i-ar permite să contracareze superioritatea nucleară a Coreei de Nord.