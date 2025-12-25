Prima pagină » Știri externe » Ucraina a atacat infrastructura energetică a Rusiei. Rafinăria Novoșahtinsk și cel mai mare combinat de gaze din lume au fost afectate

Ucraina a atacat infrastructura energetică a Rusiei. Rafinăria Novoșahtinsk și cel mai mare combinat de gaze din lume au fost afectate

25 dec. 2025, 15:27, Știri externe
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat că a lovit două obiective energetice majore din Rusia prin atacuri cu drone de mare rază, chiar în ziua de Crăciun – portul Temryuk și combinatul de prelucrare a gazelor din Orenburg. Pe lângă aceasta, printr-o operațiune separată de cea a SBU, ucrainenii au atacat cu rachete occidentale rafinăria de petrol Novoșahtinsk din regiunea Rostov.

Unul dintre obiectivele vizate a fost portul Temryuk, din regiunea Krasnodar, unde dronele au lovit rezervoarele cu produse petroliere. În urma atacului, a izbucnit un incendiu masiv pe o suprafață de aproximativ 2.000 de metri pătrați. Al doilea obiectiv atacat a fost combinatul de prelucrare a gazelor din Orenburg, considerat cel mai mare complex chimic de gaze din lume. Atacul a provocat un incendiu la o conductă a instalației 3U-70, responsabilă cu eliminarea hidrogenului sulfurat și a dioxidului de carbon, forțând oprirea procesului tehnologic al fabricii.

„SBU continuă să atace sistematic instalațiile din sectorul petrolului și gazelor rusești. Fiecare atac are impact asupra bugetului rus, reduce veniturile în valută și complică logistica și aprovizionarea cu combustibil a armatei. SBU va continua să desfășoare operațiuni speciale pentru a pune presiune suplimentară asupra economiei ruse”, a raportat o sursă din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei.

Obiectivul Ucrainei, paralizarea economiei Rusiei

Potrivit ucrainenilor, scopul acestor lovituri asupra sectorului de petrol și gaze are ca scop diminuarea veniturilor Rusiei din aceste resurse, complicarea logisticii și aprovizionării cu combustibil pentru armata rusă și exercitarea de presiuni suplimentare asupra economiei ruse.

Aceste lovituri au avut loc în contextul unui atac masiv rusesc asupra infrastructurii energetice a Ucrainei efectuat cu două zile înainte, pe 23 decembrie, când Rusia a lansat peste 650 de drone și zeci de rachete. De asemenea, Ministerul rus al Apărării a susținut că a interceptat peste 140 de drone ucrainene în noaptea de Crăciun, inclusiv deasupra regiunii Krasnodar și a Moscovei.

Mai mult, rafinăria de petrol Novoșahtinsk din regiunea Rostov a fost de asemenea lovită astăzi printr-o operațiune separată de cea a SBU. Ucrainenii au folosit rachete de croazieră Storm Shadow, iar martorii au raportat aproximativ 10 explozii. Statul Major al Ucrainei a confirmat ulterior că ținta a fost atinsă cu succes și a provocat un incendiu major în cadrul rafinăriei, care era un furnizor critic de motorină și kerosen pentru armata rusă din sud.

