25 dec. 2025, 16:42, Știri externe
Kremlinul răbufnește după mesajul lui Zelenski, care face aluzie la „moartea” lui Putin: „O persoană care nu este pe deplin lucidă”

Mesajul de Crăciun al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski ridică semne de întrebare cu privire la capacitatea sa de a lua decizii adecvate cu privire la o soluționare pașnică, a spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. În discursul său de Crăciun, Zelenski a spus că ucrainenii își doresc moartea, dar nu a specificat a cui moarte.

Zelenski a spus că ucrainenii au o singură dorință de Crăciun, când „cerurile se deschid”: „Fie ca el să moară”, a declarat liderul ucrainean.

„Am văzut relatările despre discursul de Crăciun de ieri al lui Zelenski, unul cu adevărat ciudat. Necivilizat, plin de ostilitate, părea a fi o persoană puțin adecvată. Se pune întrebarea dacă este capabil să ia decizii adecvate în direcția unei reglementări politico-diplomatice”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

El a adăugat că Moscova analizează informațiile pe care trimisul prezidențial special al președintelui Rusiei, Kirill Dmitriev, le-a obținut în urma discuțiilor de la Miami.

„Analizăm acest material. Iar apoi, în funcție de deciziile luate de șeful statului (Vladimir Putin), vom continua comunicarea noastră cu americanii”, a mai spus reprezentantul liderului rus.

