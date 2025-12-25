Prima pagină » Știri externe » Putin testează reacția NATO chiar în ziua de Crăciun. Rusia a trimis două bombardiere strategice în nordul Marii Britanii

25 dec. 2025, 15:56, Știri externe
NATO a ridicat avioanele de vânătoare de la sol pentru a monitoriza două bombardiere strategice Tu-95MS ale Rusiei, capabile să transporte încărcătură nucleară, care au zburat în apropierea coastelor de nord ale Marii Britanii, relatează The Mirror. Avioanele de vânătoare Su-33 rusești au escortat bombardierele cu rază lungă de acțiune într-o călătorie care pară să irite Occidentul chiar în ziua de Crăciun.

Potrivit afirmațiilor ministrului rus al Apărării, aeronavele rusești capabile să transporte arme nucleare, au efectuat un zbor de peste 7 ore deasupra apelor neutre din Marea Norvegiei și Marea Barents. Ca răspuns, NATO a ridicat de urgență avioane pentru a escorta bombardierele Rusiei, în timp ce acestea se apropiau de căile de acces nordice ale Regatului Unit.

Bombardierul Tupolev Tu-95

Ministerul rus al Apărării a descris misiunea ca fiind un „zbor planificat” deasupra apelor neutre și a confirmat că bombardierele au fost escortate de avioane de vânătoare Su-33 și de aeronave străine în anumite puncte ale rutei.

Manevra a fost interpretată de analiștii occidentali ca o tentativă de intimidare sau un „mesaj de avertizare” transmis în timpul sărbătorilor de iarnă, pe fondul tensiunilor ridicate din cauza războiului din Ucraina.

„Bombardierele cu rază lungă de acțiune Tu-95MS ale Forțelor Aerospațiale Ruse au efectuat un zbor programat în spațiul aerian de deasupra apelor neutre ale Mării Barents și Mării Norvegiei. Durata zborului a fost de peste șapte ore”, a declarat ministerul rus al Apărării.

Complot terorist în Istanbul. Au fost arestați 115 suspecți ISIS care plănuiau atacuri de Crăciun și Anul Nou

Ucraina a atacat infrastructura energetică a Rusiei. Rafinăria Novoșahtinsk și cel mai mare combinat de gaze din lume au fost afectate

Jocul care face ravagii în biserică. Clipul cu un preot „expert” în kendama, în timpul slujbei unei cununii, s-a viralizat instantaneu

