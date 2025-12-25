Putin testează reacția NATO chiar în ziua de Crăciun. Rusia a trimis două bombardiere strategice în nordul Marii Britanii

NATO a ridicat avioanele de vânătoare de la sol pentru a monitoriza două bombardiere strategice Tu-95MS ale Rusiei, capabile să transporte încărcătură nucleară, care au zburat în apropierea coastelor de nord ale Marii Britanii, relatează The Mirror. Avioanele de vânătoare Su-33 rusești au escortat bombardierele cu rază lungă de acțiune într-o călătorie care pară să irite Occidentul chiar în ziua de Crăciun.

Potrivit afirmațiilor ministrului rus al Apărării, aeronavele rusești capabile să transporte arme nucleare, au efectuat un zbor de peste 7 ore deasupra apelor neutre din Marea Norvegiei și Marea Barents. Ca răspuns, NATO a ridicat de urgență avioane pentru a escorta bombardierele Rusiei, în timp ce acestea se apropiau de căile de acces nordice ale Regatului Unit.

Ministerul rus al Apărării a descris misiunea ca fiind un „zbor planificat” deasupra apelor neutre și a confirmat că bombardierele au fost escortate de avioane de vânătoare Su-33 și de aeronave străine în anumite puncte ale rutei.

Manevra a fost interpretată de analiștii occidentali ca o tentativă de intimidare sau un „mesaj de avertizare” transmis în timpul sărbătorilor de iarnă, pe fondul tensiunilor ridicate din cauza războiului din Ucraina.

„Bombardierele cu rază lungă de acțiune Tu-95MS ale Forțelor Aerospațiale Ruse au efectuat un zbor programat în spațiul aerian de deasupra apelor neutre ale Mării Barents și Mării Norvegiei. Durata zborului a fost de peste șapte ore”, a declarat ministerul rus al Apărării.

