Anca Alexandrescu: „Au fost mulți care m-au acuzat că vreau să îl înlocuiesc pe Georgescu sau Simion”

Anca Alexandrescu a afirmat în emisiunea lui Marius Tuca din 04.11.2025 că nu își dorește să candideze la președinție, menționând că nu se consideră potrivită pentru așa ceva. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Anca Alexandrescu a discutat însă despre dorința de a arăta că se pot face lucruri diferit și eficiente, și despre cunoștințele sale în domeniul administrației capitalei.

Marius Tucă: „Te-ai gândit atunci să candidezi?” Anca Alexandrescu: Nu. Hai să-ți spun de ce. Pentru că a fost discuția asta și la alegerile prezidențiale au fost foarte mulți care atunci m-au jignit, m-au acuzat că mă folosesc de Călin Georgescu, că de fapt vreau să iau locul, că vreau să candidez, ba că l-am trădat pe Simion, ba pe Georgescu. Am îndurat cu stoicism toate aceste acuzații, cum le îndur și acuma, pentru că adevărul întotdeauna este la suprafață.”

În cadrul conversației, ea a exprimat hotărârea de a contribui și de a demonstra că se poate face treabă, ceea ce indică un interes mai degrabă în implicare locală sau în activități de schimbare pozitivă pe plan administrativ sau comunitar, decât în poziții naționale cu impact politic major