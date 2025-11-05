Anca Alexandrescu: „Cei care spuneau că vor o țară ca afară au făcut din CAPITALĂ un oraș nefrecventabil”

În emisiunea Marius Tucă Show difuzată pe 4 noiembrie 2025, Anca Alexandrescu a abordat teme importante legate de patrimoniul și administrația orașului București. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Anca Alexandrescu a atras atenția asupra faptului că, deși România a avut o revoluție semnificativă, capitalei îi lipsește un muzeu sau un traseu dedicat principalelor puncte istorice unde au avut loc evenimente revoluționare, cum ar fi zona Otopeni sau Piața Revoluției.

„Bucureștiul, țara asta a avut o Revoluție, nimeni n-a fost în stare să facă un muzeu” , afirmă Alexandrescu

Anca Alexandrescu a mai criticat lipsa implicării administrației locale în valorificarea acestui patrimoniu, menționând că primăria nu dispune nici măcar de o mașină turistică pentru promovarea obiectivelor istorice

„Primăria nu mai are nici măcar amărâta aia de mașină turistică, aia decopertată pe vremea lui Oprescu, a început, a continuat după aceea, din 2019 s-a închis. A fost redeschisă în luna august și în luna octombrie au închis-o, nu se poate suntem de râsul lumii. Adică nu există așa ceva” , spune Anca Alexandrescu.

Printre soluțiile propuse, Anca Alexandrescu a vorbit despre inventarierea clădirilor de patrimoniu și implicarea investitorilor printr-un sistem de licitații, care să permită renovarea și exploatarea acestora pentru o perioadă determinată,