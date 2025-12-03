Anca Alexandrescu: „Domnul Drulă și domnul Nicușor Dan încalcă toate legile din România, inclusiv Constituția, făcând campanie direct”

Anca Alexandrescu, candidată susținută electoral de partidul AUR la alegerile pentru Primăria Capitalei, a fost invitată la emisiunea Marius Tucă Show. Printre altele, Anca Alexandrescu a dezvăluit relația pe care o are cu familia Georgescu, dar a spus și că nu are nevoie de nicio „proptea” în campania electorală, spre deosebire de contracandidații săi care „s-au bazat pe cineva”.

„–Știu că ai o relație cu familia Georgescu. De multe ori am aflat informații de la tine în legătură cu ce face familia. Ai fost sau nu surprinsă că nu te susține Călin Georgescu?

-Nu, dar ți-am mai răspuns la lucrul acesta. Eu vorbesc în fiecare zi cu doamna Georgescu, avem o relație de prietenie și ține de intimitatea noastră, vorbesc zilnic și singurul răspuns pe care pot să ți-l dau este că: crezi că poate exista o relație proastă între mine și familia Georgescu, atâta timp cât, în curtea mea, după ziua mea, este plantată o superbă magnolie primită cadou de la doamna Georgescu.

Cărți de rugăciune și inimioare și alte lucruri, și facem schimb de rețete în fiecare zi. Dar una-i una, alta-i alta. Vreau să spun foarte clar: eu nu am nevoie de nicio proptea. Toți ceilalți contracandidați s-au bazat pe cineva. Iată, acum domnul Drulă și domnul Nicușor Dan încalcă toate legile din România, inclusiv Constituția, făcând campanie direct cu Nicușor Dan”, a fost dialogul dintre Marius Tucă și Anca Alexandrescu.